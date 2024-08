Γιατί τα αυτοκίνητα στην Κίνα είναι… φουσκωμένα;

Η Κίνα βιώνει έναν ακραίο καύσωνα που έχει επιπτώσεις όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα αυτοκίνητα.

Βίντεο που έχει γίνει viral στο X δείχνει πώς τα αυτοκίνητα στη χώρα… φουσκώνουν λόγω της αυξανόμενης ζέστης. Ναι, καλά διαβάσατε. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει στο να διογκώνονται οι προστατευτικές μεμβράνες των αυτοκινήτων και να καταλήγουν σε τεράστια μπαλόνια.

Τα διάφορα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο X δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή του κοινού.

No joke!

Made-in-China Cars get «pregnant» when it’s too hot. pic.twitter.com/AvrYqF04Dg

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) August 6, 2024