Είναι η λευκή άσφαλτος η νέα τάση στους δρόμους;

Με τη θερμοκρασία του πλανήτη ολοένα να αυξάνεται, διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο λαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να κάνουν τη καθημερινότητα των πολιτών τους υποφερτή εν μέσω καύσωνα.

Ένα από τα μέτρα εξομάλυνσης της κατάστασης αφορά τους δρόμους και την άσφαλτο, η οποία έχει αρχίσει και μετατρέπεται σε… άσπρη.

Ο λόγος φυσικά είναι πως το λευκό χρώμα απορροφά λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία, από κάθε άλλο. Άλλωστε έχουμε υπάρξει όλοι μάρτυρες μίας ασφάλτου που αναβλύζει θερμότητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως πολλοί έχουν επιχειρήσει να ψήσουν ομελέτα επάνω σε δρόμο, θέλοντας να τονίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η πρωτοβουλία της λευκής ασφάλτου λήφθηκε προσφάτως από τις τοπικές αρχές του Φοίνιξ της Αριζόνα των ΗΠΑ όπου επί πολλές συναπτές ημέρες η θερμοκρασία υπερέβη τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα “Cool Pavement”, με τους κατοίκους να επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αισθητά και η κυκλοφορία στους «μεταμορφωμένους» δρόμους κατέστη λιγότερο επώδυνη.

Μια παρόμοια δράση ελήφθη και στην πόλη Όστιν του Τέξας, όπου σε ένα τμήμα δρόμου εφαρμόστηκε το προϊόν “A.R.A.-1 Ti”, το επανομαζόμενο «αντιηλιακό των δρόμων» που έχει ως βάση του διοξείδιο του τιτανίου.

Σύμφωνα με το carandmotor.gr, το προϊόν ψεκάζεται στην άσφαλτο και πέρα από τη μείωση των επιπέδων απορροφούμενης ακτινοβολίας μπορεί και διασπάει τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων, σύμφωνα με την εταιρεία που το κατασκευάζει.

As record heat sears the Southwest, one of America’s hottest cities is finding new ways to stay cool.

Phoenix has expanded its «Cool Pavements» program and recently marked 100 miles of treated roads.

Studies show the cool pavement is up to 12° cooler than traditional asphalt. pic.twitter.com/OiNlbyjQFy

— Pattrn (@pattrn) July 14, 2023