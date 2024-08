Live: Η Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024, που διεξήχθησαν στο Παρίσι το διάστημα 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου, έφτασαν στο τέλος τους.

Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά οκτώ μετάλλια (1 χρυσό, 1 ασημένιο, 6 χάλκινα) στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού και η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι Γάλλοι έχουν ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό σόου και μας το παρουσιάζουν στην Τελετή Λήξης των Αγώνων, η οποία ξεκίνησε στις 22:00 και μεταδίδεται από την ΕΡΤ1.

Ραντεβού στο Λος Άντζελες το 2028…

22:52 Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την παρέλαση των αθλητών

Un victoire collective !

5ème au tableau des médailles pour l’@EquipeFRA 🇫🇷 📸 Carl Recine/Getty Images pic.twitter.com/2UPX5QrnGr — Paris 2024 (@Paris2024) August 11, 2024

22:43 Η Μασσαλιώτιδα ακούστηκε στο Παρίσι

Λίγο πριν την είσοδο των αθλητών στο στάδιο του Παρισιού ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, σε μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή.

La Marseillaise. At the Stade de France. What an emotional moment! 🥹 Paris, it’s been a pleasure. 💙🤍❤️#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/OrHzYQDlGP — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

22:32 Συνεχίζεται η παρέλαση των αθλητών στο Stade de France με τη συγκίνηση να είναι έντονη

Enter the delegations – all 205 of them. 🤩 We watch the athletes on their final journey together as the Class of Paris 2024.#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/QwnBb9D8oD — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

22:25 Η είσοδος των Εμμανουήλ Καραλή και Ευαγγελία Πλατανιώτη με την ελληνική σημαία

22:19 Ξεκινά η παρέλαση των αθλητών στο στάδιο

Ξεκινά η παρέλαση των αθλητών, με τους Εμμανουήλ Καραλής και Ευαγγελία Πλατανιώτη να κρατούν την ελληνική σημαία και να μπαίνουν πρώτοι στο Stade de France.

Σε αντίθεση με την Τελετή Έναρξης, οι ομάδες δεν παρελαύνουν ανά ομάδες, αλλά όλες μαζί.

Συγκεκριμένα, μπαίνουν οι σημαιοφόροι στο στάδιο και ακολουθούν οι αθλητές και οι αθλήτριες όλων των χωρών.

From the Opening Ceremony to the Closing Ceremony, we’ve come full circle! Let’s welcome in the flagbearers! 👋#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/4Uf6F1MuYc — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

22:14 Ο Λεόν Μαρσάν με τη φλόγα των Αγώνων

Ο 22χρονος Γάλλος κολυμβητής, Λεόν Μαρσάν, που σάρωσε τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μετέφερε σε ειδικό φανάρι τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Λούβρο στο Stade de France.

The sun sets on Paris 2024. What a ride it’s been! ☀️ What else has been lighting up the city’s skyline over the past 17 days? The Olympic Flame. 🔥 Where’s it being taken to?#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/TJLIzl6fgO — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

22:09 Η Ζαχό ντε Σαγκαζάν τραγούδησε το «Under the Paris Sky» κατά την έναρξη της Τελετής Λήξης

22:05 Καραλής και Πλατανιώτη οι δύο σημαιοφόροι της Ελλάδας

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα θα έχει σημαιοφόρους στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επι κοντώ και η Ευαγγελία Πλατανιώτη στην 4η συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέλαβε την 6η θέση στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, μαζί με τη Σοφία Μαλκογεώργου.

Η Team Hellas με σημαιοφόρους τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ευαγγελία Πλατανιώτη πριν από την Τελετή Λήξης των Ολυμπιακην Αγώνων pic.twitter.com/yD6dDHfvOD — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) August 11, 2024

22:00 Ακριβώς στις 22:00 ξεκίνησε η Τελετή Λήξης στο Stade de France