Όταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έμαθε πως η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν συντετριμμένος όταν έμαθε πως η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως αποκαλύπτει ο βασιλικός συγγραφέας Robert Jobson.

«Ήταν καταστροφικό για αυτόν» υποστηρίζει ο Robert Jobson στο Us Weekly, ενώ προωθεί το νέο του βιβλίο «Catherine, the Princess of Wales».

Η διάγνωση της Κέιτ Μίντλετον με καρκίνο ήρθε αμέσως μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου επίσης με καρκίνο.

«Τον ταρακούνησε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, η Κέιτ Μίντλετον παρέμεινε πολύ στωική, όπως και ο βασιλιάς Κάρολος σε ό,τι αφορά τους φόβους για την υγεία τους.

«Σε χρειαζόμαστε τώρα να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων» φέρονται να είπαν η Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος στον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο συγγραφέας σημειώνει πως τόσο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ όσο και η βασίλισσα Καμίλα έχουν αναλάβει έναν νέο ρόλο στη βασιλική οικογένεια καθώς τα προβλήματα συνεχίζονται.

Η διάγνωση με καρκίνο του βασιλιά Καρόλου αποκαλύφθηκε δημόσια σε δήλωση του Φεβρουαρίου από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αφού υποβλήθηκε σε διαδικασία ρουτίνας στον προστάτη.

Η Κέιτ Μίντλετον από την άλλη πλευρά είχε προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εν μέσω της ανάρρωσής της.

Σε ένα συγκινητικό βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στις 22 Μαρτίου, η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε σε όλο τον κόσμο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Η στάση της Κέιτ Μίντλετον

Με δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας να αποσύρονται από τα δημόσια καθήκοντά τους, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θεωρήθηκε ότι θα αναλάβει μεγάλο μέρος της δουλειάς τους.

«Η Κέιτ Μίντλετον ήταν καλή στο να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί. Του έχει δείξει ότι είναι εκεί για αυτόν, όπως και εκείνος είναι εκεί για εκείνη», τόνισε ο συγγραφέας.

Η Κέιτ Μίντλετον έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς η μάχη για την υγεία της συνεχίζεται. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει κάνει δύο σημαντικές εμφανίσεις στο Trooping the Colour τον Ιούνιο και στο Wimbledon τον Ιούλιο.

Τον Ιούνιο ενημέρωσε πως έχει μερικούς ακόμα μήνες θεραπείας στον ορίζοντα. Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στα καθήκοντά της.

Η ομάδα της επαναξιολογεί τι θα μπορέσει να αναλάβει όταν επιστρέψει, σημείωσε μια πηγή στο Us Weekly τον Ιούνιο. «Μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ στον ρόλο που την έβλεπαν οι άνθρωποι πριν από την ασθένειά της».

Ο Robert Jobson νωρίτερα αυτό το μήνα είχε πει ότι η Κέιτ Μίντλετον έχει υιοθετήσει μια «πολύ ήρεμη» προσέγγιση στην ανάρρωσή της μέχρι στιγμής.

«Είναι ένα άτομο που θέλει να βρίσκει λύσεις και να ξεπερνά τον θόρυβο και το δράμα και νομίζω ότι, δεδομένου του τι έχει περάσει, δεν θέλει να σπαταλά χρόνο σε θόρυβο, σε δράμα, όταν έχεις να κάνεις με την υγεία σου. Ζεις μέρα με τη μέρα. Κάνεις τα πράγματα που θέλεις να κάνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγγραφέας.