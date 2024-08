Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν εις βάρος τεσσάρων δημοσιογράφων στη Βενεζουέλα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των ταραχών μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα το Συνδικάτο Εργαζομένων του Τύπου (SNTP), καταγγέλλοντας ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται σε αδυναμία να επιλέξουν τους συνηγόρους του.

«Καταγγέλλουμε την παράνομη και αυθαίρετη χρήση των αντιτρομοκρατικών νόμων στη Βενεζουέλα, ιδιαίτερα εναντίον δημοσιογράφων που συνελήφθησαν στη διάρκεια των μετεκλογικών διαδηλώσεων στη χώρα», αναφέρει το SNTP σε ανακοίνωση που βγήκε στη δημοσιότητα χθες, Τετάρτη, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εις βάρος των φωτογράφων Γιουσνέρ Αλβαράδο (Μπαρίνας, δυτική Βενεζουέλα) και Ντέιζι Πένα (Μιράντα, κεντρική Βενεζουέλα), του εικονολήπτη Πολ Λεόν (Τρουχίγιο, δυτική Βενεζουέλα) και του δημοσιογράφου Χοσέ Γκρεγκόριο Καρνέιρο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και φυλακίστηκαν.

🇻🇪 .@pressfreedom is following with concern the arbitrary detention of journalists in the aftermath of Venezuela’s July 28 presidential election. According to the Venezuelan National Press Workers Union (SNTP), nine media workers are being held in the country, five of whom were…

— CPJ Américas (@CPJAmericas) August 6, 2024