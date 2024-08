Στη σκιά της επαπειλούμενης γενίκευσης του πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την αγωνία να κορυφώνεται εν αναμονή των αντιποίνων που ανήγγειλαν το Ιράν και οι σύμμαχοί του, κατά του Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στη Βηρυτό.

Βίντεο που κυκλοφόρησε χτες Τετάρτη δείχνει το ισραηλινό Αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» εντελώς άδειο αφού οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ, υπό τον φόβο της ιρανικής απάντησης.

Israeli airport deserted over fears of Iranian strikes

Footage has emerged showing Ben Gurion Airport empty, with no passengers in sight, amid fears of a retaliatory strike from Iran, Hezbollah and Yemen.

Numerous international airlines have canceled their flights to and from… pic.twitter.com/1sxBTiStyG

— MintPress News (@MintPressNews) August 7, 2024