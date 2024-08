Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ. Δημοσίευμα του σαουδαραβικού κρατικού δικτύου Αl Arabiya, επικαλούμενο αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θέτει ως νέα πιθανότερη ημερομηνία για την επίθεση την Πέμπτη ή την Παρασκευή, με το Ισραήλ να συνεχίζει το αιματοκύλισμα των Παλαιστινίων και τα πλήγματα στον Λίβανο, «κατά Χεζμπολάχ» όπως διατείνεται.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν επίσης ότι το Ιράν δεν έχει «δεύτερες σκέψεις», όπως έγραψε η Washington Post αλλά ανέμενε την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) που ήδη έδωσε πράσινο φως από τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του χθες, ο ΟΙΣ έκρινε πως το Ισραήλ διέπραξε τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, καταδικάζοντάς την και τονίζοντας ότι εγείρει κίνδυνο να ξεσπάσει «πιο ευρεία σύρραξη» στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικό θεωρείται ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι απειλές του Ιράν λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν.

Οι ιρανικές αρχές προέτρεψαν τις αεροπορικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο να αποφεύγουν τις πτήσεις μέσω του εναέριου χώρου του, όπως μετέδωσε το βράδυ της Τετάρτης το αιγυπτιακό κανάλι Al Qahera News TV, επικαλούμενο έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε πως τα πολιτικά αεροσκάφη θα πρέπει να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο επειδή θα διεξαχθούν στρατιωτικές ασκήσεις.

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος έδωσε οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο για ένα διάστημα 3 ωρών τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη. Ακολούθησε ανακοίνωση από το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Αιγύπτου σύμφωνα με την οποία όλες οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας πρέπει να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από το Ιράν στις 7 και 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Al Qahera News TV, κρίσιμη ήταν η NOTAM (προειδοποίηση ασφαλείας), που τέθηκε σε ισχύ από τις 04.00 έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας .

«Μια τέτοια NOTAM από την Αίγυπτο είναι πολύ ασυνήθιστη. Είναι πιθανό να πρόκειται για ένδειξη μιας ιρανικής απάντησης στο Ισραήλ», αναφέρει ο OPSGROUP, ένας οργανισμός σχετικά με τους εναέριους κινδύνους.

