Το ενδιαφέρον στη Μέση Ανατολή μονοπωλεί η εξαγγελθείσα «απάντηση» του Ιράν και των συμμάχων του στο Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, ωστόσο η αιματοχυσία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στη Γάζα αλλά και τη Δυτική Όχθη.

Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ σφυροκοπά τις κεντρικές περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, καθώς στοχεύει σε κτίρια κατοικιών και σκηνές εκτοπισμένων.

Πέντε μεγάλες επιθέσεις μέσα σε λίγες μόνο ημέρες έλαβαν χώρα μόνο στην πόλη Ντέιρ αλ Μπαλάχ, συμπεριλαμβανομένων και άλλων επιθέσεων σε άλλα μέρη της κεντρικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Νουσείράτ, του ανατολικού τμήματος της κεντρικής περιοχής.

Σήμερα ο στρατός εξέδωσε ακόμα μία εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα σηματοδοτώντας έτσι ότι αναμένονται σφοδρές επιθέσεις και εκεί.

Την ίδια στιγμή περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης αντιμετωπίζουν τις πιο βίαιες επιθέσεις εδώ και μήνες. Με επιδρομές σε σπίτια και μπουλτνόζες που καταστρέφουν υποδομές οι ισραηλινές δυνάμεις ανοίγουν πυρ σκοτώνοντας πάνω από 12 άτομα σε δύο μέρες, ανάμεσά τους και εφήβους.

Στόχος έγινε και το περιφερειακό αρχηγείο της Φατάχ στον καταυλισμό Μπαλάτα, ανατολικά της Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη. Οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν το κτίριο επιβεβαιώνοντας έτσι στην πράξη την απόφαση της Κνεσέτ για μη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Israeli occupation forces blew up a Palestinian building during a military raid on Balata camp, east of Nablus. pic.twitter.com/xMLt1Y1VZx

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) August 7, 2024