Χαμός με το φιλί του Εμανουέλ Μακρόν με τη Γαλλίδα υπουργό Αθλητισμού

Είναι εδώ και λίγες ώρες που μια φωτογραφία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τη Γαλλίδα υπουργό Αθλητιμού Amélie Oudéa-Castéra έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν απαθανατίστηκε να μοιράζεται μια στενή, σφικτή αγκαλιά με την Amélie Oudéa-Castéra κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η Amélie Oudéa-Castéra, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, κρατάει το πίσω μέρος του κεφαλιού του Εμανουέλ Μακρόν καθώς τον φιλάει στο μάγουλο και ενώ οι δυο τους είναι αγκαλιασμένοι.

The less well known AOC, sports minister Amélie Oudéa-Castéra, welcomes Emmanuel Macron on Opening Ceremony that got less attention than the Last Supper. Oooh la la. The French are just next level greeters. pic.twitter.com/iz008GbhQP

— Peter Muenzen (@PeterMuenzen) July 31, 2024