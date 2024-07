Μπαλόνια από τη Βόρεια Κορέα γεμάτα σκουπίδια έπεσαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Νότιας Κορέας, ανέφερε σήμερα η προεδρική φρουρά.

Τα σκουπίδια που μετέφεραν τα μπαλόνια εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από το κυβερνητικό συγκρότημα στην περιοχή Γιονγκσάν, ανέφερε η υπηρεσία ασφαλείας.

Τα αντικείμενα που περιέχονταν στα μπαλόνια δεν περιελάμβαναν παράγοντες μόλυνσης ή άλλους κινδύνους. Επιπλέον δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ βρισκόταν στο κυβερνητικό συγκρότημα σήμερα.

Debris from at least one North Korean balloon landed in the South Korean Presidential compound on Wednesday, raising serious security concerns about North Korean provocations against key South Korean facilities@VMukherjee7 #NorthKorea #SouthKorea https://t.co/B6sVTqhWo3

— Business Standard (@bsindia) July 24, 2024