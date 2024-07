«Συμβόλαιο μέχρι το 2026 έχει προτείνει στον Σακίρι ο Παναθηναϊκός»

Με τον Σερντάν Σακίρι εμπλέκει τον Παναθηναϊκό Ιταλός δημοσιογράφος.

Ο έγκυρος ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, αναφέρει ότι οι «πράσινοι» έχουν προτείνει συμβόλαιο μέχρι το 2026 στον έμπειρο μεσοεπιθετικό, δίχως πάντως να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο 32χρονος διεθνής άσος αγωνίζεται τα τελευταία 2,5 χρόνια στις ΗΠΑ με τη φανέλα της Σικάγο Φάιαρ, ενώ συμμετείχε και στο Euro της Γερμανίας με την Ελβετία, στην οποία είναι σταθερό μέλος εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας καταγράψει 125 συμμετοχές (32 γκολ).

Το συμβόλαιό του με τον αμερικανικό σύλλογο εκπνέει τον Δεκέμβριο, συνεπώς είναι πιθανό να εξετάσει την επιστροφή του στην Ευρώπη, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.

#Panathinaikos have offered to Xherdan #Shaqiri a contract until 2026. #transfers

