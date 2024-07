εκλογές Γαλλία

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Ευρώπη μία ημέρα προτού ανοίξουν οι κάλπες στη Γαλλία για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, με την αγωνία να κορυφώνεται υπό τον φόβο ανάδειξης ακροδεξιού πρωθυπουργού. Στον πρώτο γύρο, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός (RN), επικράτησε με ποσοστό 33%.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών προειδοποίησε για την πιθανότητα ακροδεξιού πρωθυπουργού, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος μιας μακράς περιόδου πολιτικής αστάθειας στη χώρα είναι ορατός. Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι περισσότεροι από 50 πολιτικοί και μέλη των επιτελείων τους έχουν δεχθεί επίθεση στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαρντελά έθεσε το εκβιαστικό δίλημμα «πλειοψηφία ή ακυβερνησία», την ώρα που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν δεν εξασφαλίζει την πολυπόθητη για αυτούς απόλυτη πλειοψηφία.

Δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου κάνουν λόγο για «επικείμενο χάος» με προφανή κίνδυνο μπλοκαρίσματος της ΕΕ και «απώλεια επιρροής» για το Παρίσι.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 200 υποψήφιοι αποσύρθηκαν από τον αυριανό, δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, ώστε να ανοίξουν τον δρόμο σε κάθε εκλογική περιφέρεια για την επικράτηση των υποψηφίων που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νικήσουν τον εκλεκτό της ακροδεξιάς.

Δημοσίευμα στην εφημερίδα Liberation κάνει λόγο για «μεγάλη ζάλη» που έχει κυριεύσει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών καθώς, όπως σημειώνεται, υπάρχει αναστάτωση σε πολυάριθμους διπλωμάτες με διπλή ιθαγένεια, οι οποίοι από τις δηλώσεις του Ζορντάν Μπαρντελά καταλαβαίνουν ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης που θεωρούνται πολύ «ευαίσθητες».

Η εφημερίδα δεν παραλείπει να τονίσει ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό από την ύπαρξη συναίνεσης σε σημαντικά ζητήματα σε προηγούμενες «συγκατοικήσεις».

«Ο αποκλειστικός τομέας του προέδρου, που μερικές φορές παρερμηνεύεται, δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Προφανώς θα αμφισβητηθεί. Όσον αφορά την Ουκρανία, τη σχέση με τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, το ΝΑΤΟ, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά ειδικά την Ευρώπη, οι απόψεις είναι αντίθετες. Αν υπάρξει συγκατοίκηση, αναπόφευκτα θα είναι συγκρουσιακή. Αυτό θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση και στη συνέχεια σε διαγραφή της γαλλικής διπλωματίας», αναφέρει στην εφημερίδα γάλλος διπλωμάτης.

Επίσης, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλα σημεία αντιπαράθεσης αναφορικά με τον διορισμό των πρέσβεων, οι οποίοι «διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους, αλλά έπειτα από σύσταση του υπουργού Εξωτερικών».

Trepidation Grows In France’s Arts & Culture Sector Over Potential Far-Right Election Win

France goes to the polls Sunday for the second round of a snap parliamentary election in which the far-right National Rally party looks set to come out on top. The prospect is weighing… pic.twitter.com/IdtwQkGyZ9

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 5, 2024