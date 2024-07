Η απίθανη ιστορία πίσω από τον πανηγυρισμό του Μερίνο (vids)

Το γκολ του Μίκελ Μερίνο στο 119’ ήταν μαχαιριά στην καρδιά των Γερμανών. Το «καλοκαιρινό παραμύθι» στη χώρα του Γκαίτε έληξε άδοξα και με τον ίδιο τρόπο που είχε λήξει και το αντίστοιχο του Μουντιάλ του 2006. Τότε το γκολ στον ημιτελικό (ξανά στο 119’) το είχε πετύχει ο Ιταλός Γκρόσο, πριν στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα στις καθυστερήσεις ο Ντελ Πιέρο.

Ο Μερίνο σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Φούρια Ρόχα και λόγω του ειδικού βάρους που είχε το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Ωστόσο συνέβη κάτι που παραξένεψε τους φιλάθλους. Όταν οι παίκτες της Ισπανίας ετοιμάστηκαν για τη σέντρα ο Μερίνο έτρεξε στο σημείο του κόρνερ, έκανε έναν γύρο και σήκωσε τις σφιγμένες του γροθιές φωνάζοντας με ένταση.

Ηταν ένας πανηγυρισμός φόρος τιμής στον πατέρα του Ανχελ Μερίνο ο οποίος είχε σκοράρει στο ίδιο γήπεδο πριν από 33 χρόνια και το πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο.

Ηταν 6 Νοεμβρίου 1991 και η Οσασούνα αντιμετώπιζε τη Στουτγάρδη στο «Νέκαρστάντιον» για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA. Η ισπανική ομάδα προηγήθηκε με 3-0, με το δεύτερο γκολ να το σημειώνει ο πατέρας του Μίκελ Μερίνο, Ανχελ και να το πανηγυρίζει τρέχοντας γύρω από το σημαιάκι του κόρνερ σηκώνοντας στο τέλος τις γροθιές του. Η ομάδα της Παμπλόνα πήρε τελικά τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση. Η μόνη διαφορά είναι πως ο Μερίνο ο νεότερος έτρεξε γύρω από το σημαιάκι που βρίσκεται στο δεξί κόρνερ, ενώ ο πατέρας πανηγύρισε στην αριστερή πλευρά.

Dad, Son, 33 years apart, same stadium, same celebration! pic.twitter.com/txOD7ReevS

