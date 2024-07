Ισραηλινός πύραυλος σκοτώνει 4 νέους Παλαιστίνιους (Προσοχή! Σκληρές εικόνες)

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στην πόλη Τούλκαρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

An Israeli drone strike was carried out in the West Bank’s Nur Shams camp a short while ago.

According to the IDF, the strike was carried out against a group of operatives planting a bomb. pic.twitter.com/2Q8EFAdgDl

