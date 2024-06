Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο ο Μέλι (pic)

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Νικολό Μέλι, με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα να ανακοινώνει την αποχώρηση του αρχηγού της ευχαριστώντας τον για όλα.

Ο Ιταλός φόργουορντ αναμένεται να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και είναι βέβαιο πως αρκετοί σύλλογοι της Euroleague θα τον προσεγγίσουν.

«Η Αρμάνι Μιλάνο αλλά και η διοίκησή της θέλουν να ευχαριστήσουν τον Νικολό Μέλι για την προσφορά τους στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια και για όσα έχει πετύχει. Τα ατομικά του ρεκόρ, την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και τις αναμνήσεις που θα μοιραζόμαστε για πάντα. Ευχόμαστε για τον ίδιο και την οικογένειά του το καλύτερο δυνατόν για το μέλλον».

Grazie Nicolò Melli, l’Olimpia ti augura il meglio.

🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano e la sua proprietà ringraziano Nicolò Melli per tutto quello che ha fatto per il Club in questi anni, i record individuali stabiliti, le tre stagioni chiuse con la conquista dello scudetto, i… pic.twitter.com/4UYtqtFWow

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 20, 2024