Μεγάλη νίκη για το Μιλάνο απέναντι στη Ρεάλ (81-76), «άλωσε» το Βελιγράδι η Μπάγερν (78-79)

Με πέντε παιχνίδια άνοιξε το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Euroleague όπου ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τρίτη σερί νίκη και τέταρτη στα πέντε τελευταία του ματς στη διοργάνωση με το 78-65 επί της Βαλένθια στην Ισπανία.

Μεγάλη νίκη, αν και πήγε να αυτοκτονήσει στο τέλος, πήρε το Μιλάνο που επικράτησε της Ρεάλ με 81-76 και την υποχρέωσε στην τέταρτη φετινή της ήττα. Εντυπωσιακή ήταν η Εφές η οποία διέλυσε με 105-91 τη Μακάμπι ενώ η Μπασκόνια νίκησε με 94-80 τη Βιλερμπάν. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το ματς ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που μοίρασε 20 ασίστ και έσπασε το σχετικό ρεκόρ στη Euroleague το οποίο μέχρι σήμερα είχαν οι Φακούντο Καμπάτσο και Στέφανο Γιόβιτς με 19 έκαστος.

🌟🌟 THIS IS HISTORIC 🌟🌟

20 ASSIST!! ALL @EuroLeague RECORD FOR THE WOLF! @CMMPatience 🏀#GoazenBaskonia pic.twitter.com/K49JUrJqyj

— Baskonia (@Baskonia) February 8, 2024