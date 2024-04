Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο και το «ας το κάνουμε μαζί» ενόψει Game 3 και 4 (vid)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τα κατάφερε χθες, καθώς ηττήθηκε με 77-69 από την Μπαρτσελόνα, αλλά ο ουσιαστικός στόχος είχε επιτευχθεί από το Game 1.

Με εκείνο το 75-77 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας και πλέον πάει στο ΣΕΦ τη Μεγάλη Εβδομάδα για το 2/2 και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media, ευχαριστώντας τον κόσμο για την παρουσία του στη Βαρκελώνη και δίνοντας το σύνθημα ενόψει Game 3 και 4 στο ΣΕΦ!

«Καλημέρα! Ένα μεγάλο μπράβο στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν στην Βαρκελώνη να μας στηρίξουν! Τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε το πλεονέκτημα έδρας για το οποίο παλέψαμε τόσο σκληρά να πάρουμε! Ας το κάνουμε μαζί!»

Kalimera! 🌥️☕️✊🏽

🙏🏽 Big shout out to all the fans who traveled to Barcelona to support us!

💪🏽 Now it’s time to make good use of the home advantage that we fought so hard to get!

❤️ Let’s do this TOGETHER!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/rWn8GLCOox

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 27, 2024