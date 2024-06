Γιαμάλ: Ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε Euro (pic)

Έχει βαλθεί να… σπάσει όλα τα ηλικιακά ρεκόρ ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πήρε θέση στο αρχικό σχήμα της Ισπανίας για την πρεμιέρα της «φούρια ρόχα» στο Euro 2024 κόντρα στην Κροατία και έτσι έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σε ηλικία μόλις 16 ετών και 338 ημερών έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία του θεσμού, πραγματοποιώντας μάλιστα το ρεκόρ σε μια σημαδιακή μέρα για εκείνον, αφού σήμερα είναι τα γενέθλια του πατέρα του, Μουνίρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαμάλ έγινε σε ηλικία 16 ετών και 57 ημερών ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ισπανίας και μάλιστα κατάφερε να γίνει και ο νεαρότερος σκόρερ της, στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Γεωργία.

16 years and 338 days.

Lamine Yamal becomes the youngest player to 𝐞𝐯𝐞𝐫 appear at the men’s Euros 🌟 pic.twitter.com/nY2bhx7BdB

— B/R Football (@brfootball) June 15, 2024