Επιμένουν στην Ιταλία: «Φουλάρει για Αλέξις Σάντσες ο Παναθηναϊκός»

Η μεταγραφική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη στον Παναθηναϊκό, μετά την απόκτηση του Ντιέγκο Αλόνσο, καθώς συνεχίζει να διατηρείται στα ρεπορτάζ το όνομα του Αλέξις Σάντσες.

Μετά το Revelo, κι ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο Νικολό Σκίρα, σε ανάρτησή του στο «Χ» πρόσθεσε τους «πράσινους» στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Χιλιανού φορ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ.

Στο κόλπο για τον Χιλιανό βρίσκονται επίσης και η Τράμπζονσπορ, καθώς και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και το MLS, σύμφωνα πάντα με τον Σχίρα.

Ο 35χρονος επιθετικός δείχνει να προτιμά βέβαια να παραμείνει στην Ευρώπη και να μην μετακομίσει εκτός, στην Αμερική ή στην Σαουδική Αραβία.

Το συμβόλαιό του στην Ίντερ ήταν περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και το ίδιο φαίνεται να επιθυμεί και στην επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό το συμβόλαιο είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα και μένει να δούμε αν όντως ισχύουν οι φήμες, τι συμβόλαιο θα προσφέρουν οι πράσινοι στον Σάντσες.

