Αντιφασιστική συγκέντρωση στην Place de la République ενάντια στην Λεπέν

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Place de la République (Πλατεία Δημοκρατίας) στο Παρίσι για να διαδηλώσουν κατά της μεγάλης νίκης στις ευρωεκλογές του Εθνικού Συναγερμού την Μαρίν Λεπέν, ο οποίος παίρνει θέση ισχύος στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως αναφέρει το AFP.

Φέροντας σημαίες των νέων οικολόγων, της φοιτητικής ένωσης Unef, του PS, της La France Insoumise (Ανυπόταχτη Γαλλία) και σημαίες της Παλαιστίνης, οι διαδηλωτές άρχισαν να καταλαμβάνουν την πλατεία γύρω στις 10:30 μ.μ., μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Αυτοπροσδιοριζόμενοι ως αντιφασίστες, πολίτες προερχόμενοι από διαφορετικά κόμματα και οργανώσεις έσπευσαν στην Πλατεία Δημοκρατίας, να διαδηλώσουν ενάντια στο φασιστικό μόρφωμα της Μαρίν Λεπέν.

Καθώς μια ομάδα ανέβηκε, με το μεγάφωνο στο χέρι, στο εμβληματικό άγαλμα στο κέντρο της πλατείας, αρκετά άτομα φώναζαν, το αντιφασιστικό σύνθημα «siamo tutti antifascisti» (είμαστε όλοι αντιφασίστες) και «η νεολαία τσαντίζει το Εθνικό Μέτωπο» (la jeunesse emmerde le Front national).

Άλλοι απηύθυναν εκκλήσεις για ένα «λαϊκό μέτωπο» κατά του Εθνικού Συναγερμού, ο οποίος συγκέντρωσε ρεκόρ ποσοστών το βράδυ της Κυριακής στις ευρωεκλογές (31,5%).

« Nous sommes tous antifascistes » de plus en plus de monde place de la République à Paris pour protester contre la montée de l’extrême droite et demander l’union des gauches. pic.twitter.com/ELOjtoNZjo

