«Αποσύρει το ενδιαφέρον για τον Λορέντζο Μπράουν η Ρεάλ Μαδρίτης» (pics)

Πλην του Μάριο Χεζόνια που φαίνεται να παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λορέντζο Μπράουν είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί περισσότερα πριν καν ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα των ομάδων της Ευρώπης.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στο στόχαστρο τόσο των «μερένγκες», όσο και της Φενέρμπαχτσε, ωστόσο πριν λίγες μέρες είχε τονίσει πως θέλει να παραμείνει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να επιθυμεί την αποχώρησή του λόγω του πολέμου.

Συνεπώς αυτό, συν το γεγονός ότι η Μακάμπι ζητούσε ένα αρκετά υψηλό ποσό ως buyout έκανε τη «βασίλισσα» να αποχωρήσει από τη διεκδίκησή του, σύμφωνα πάντα με όσα τονίζει ο Άρελ Γκίνσμπερ, ο οποίος πάντως δεν αποκλείει ο Μπράουν να δεχθεί προτάσεις από άλλες ομάδες.

🚨🚨I can tell that Lorenzo Brown won’t play for Real Madrid next season!

Real got a final decision to give up on the player because the deal was too expensive

Brown can still get a big offers from teams but Madrid was his top priority, staying with Maccabi is still an option pic.twitter.com/aYenetafwB

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 6, 2024