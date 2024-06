Ανατροπή δεδομένων: «Ανανεώνει με τη Ρεάλ ο Χεζόνια» (pics)

Το… σίριαλ για το που θα καταλήξει ο Μάριο Χεζόνια δεν έχει τελειωμό! Ο Κροάτης φόργουορντ μένει ελεύθερος σε λίγες μέρες και όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Τα δημοσιεύματα είναι πολλά για χάρη του, από διάφορες χώρες, εμπλέκοντάς τον με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, τον Παναθηναϊκό, ακόμα και το ΝΒΑ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για να γνωρίζουμε με ακρίβεια.

Αυτή τη φορά έρχεται o Ισπανός Ραμόν Αλβάρεζ ντε Μον να τονίσει πως ο Χεζόνια είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη «βασίλισσα», ωστόσο δεν έχει υπογραφεί κάτι ακόμα, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει στην ανάρτησή του.

Λίγο αργότερα ήρθε και ο Ματέο Αντρεάνι για να μιλήσει με… αριθμούς, επιβεβαιώνοντας τον συνάδελφό του και επισημαίνοντας ότι ο Κροάτης αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 5 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους, με την ανακοίνωση να έρχεται πιθανώς μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Mario Hezonja and Real Madrid are very close to reach an agreement for the renew, I’m told.

2 yrs / 5 million € + bonus contract on the table.

Probably official after ACB Liga Endesa finals vs Murcia.

First told @Ramon_AlvarezMM#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers pic.twitter.com/YipBYfHrRM

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 6, 2024