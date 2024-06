Ντέμι Μουρ: Νέος έρωτας για τη διάσημη ηθοποιό;

Η 61χρονη σταρ εθεάθη να απολαμβάνει γεύμα με το μέλος του συγκροτήματος των Jonas Brothers, ενώ βρισκόταν στο Hotel du Cap στην Αντίπ της Γαλλίας, όπως δήλωσε πηγή στο PageSix.

Ο 34χρονος τραγουδιστής έκανε επίσης μια εμφάνιση-έκπληξη στο γκαλά amFAR στις Κάννες, το οποίο διοργάνωσε η Ντέμι Μουρ, η οποία εθεάθη να λικνίζεται στους ρυθμούς του Cake by the Ocean.

Η ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι η Ντέμι Μουρ γνώρισε τον 34χρονο τραγουδιστή ενώ βρισκόταν στη Νότια Γαλλία τον περασμένο μήνα.

«Η Demi και ο Joe έχουν αναπτύξει μια φιλία. Έχουν κοινούς φίλους και ήρθαν κοντά», μοιράστηκε μια πηγή.

Η τελευταία σχέση του τραγουδιστή ήταν με το μοντέλο Στόρμι Μπρι, η οποία κράτησε 5 μήνες. Νωρίτερα ήταν παντρεμένος με τη διάσημη πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, Σόφι Τέρνερ.

Η Ντέμι Μουρ είναι μόνη της μετά το διαζύγιό της το 2011 από τον τρίτο σύζυγό της, Άστον Κούτσερ. Η σταρ του Χόλιγουντ αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της στα παιδιά και το εγγόνι της, αλλά και στον δεύτερο σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, που πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.

