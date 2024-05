Γιατί τα παιδιά του Μπραντ Πιτ τον διαγράφουν από τη ζωή τους;

Συντετριμμένος φαίνεται πως είναι ο Μπραντ Πιτ, μετά την απόφαση της μεγαλύτερης κόρης της, Σιλό, να απορρίψει το επίθετό του και να κρατήσει εκείνο της μητέρας της, Αντζελίνα Τζολί.

Ωστόσο, αυτό που τον πόνεσε περισσότερο φέρεται πως είναι η απόφαση της Σιλό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, ο Πιτ έχει πληγωθεί, καθώς η κόρη του επέλεξε στα 18α γενέθλιά της να λέγεται μόνο «Τζολί».

Inside Hollywood’s most toxic divorce: Angelina Jolie is accused of ‘textbook alienation’ of Brad Pitt as his daughter drops his last name. Now, ALISON BOSHOFF reveals the ‘great sadness’ in his life https://t.co/KGK8Vd8h3f pic.twitter.com/grZoLtbaXq

— Daily Mail US (@DailyMail) May 31, 2024