Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το αστρονομικό ποσό από το βιβλίο της και το ντουέτο με Έλτον Τζον

Ακόμη μία επιτυχία μπορεί να προσθέσει στο βιογραφικό της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αφού το βιβλίο με τα απομνημονεύματά της «The Woman In Me» έγινε ανάρπαστο και σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων αλλά και εισπράξεων.

Δημοσίευμα του US Weekly αναφέρει ότι η τραγουδίστρια κέρδισε την τελευταία χρονιά 40 εκατ. δολάρια. «Μόνο φέτος, έχει βγάλει 40 εκατομμύρια. Δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τα χρήματα, ούτε τώρα έχει», είπε πηγή από το περιβάλλον της Σπίαρς.

Πρόκειται για τα έσοδα της ποπ σταρ από το βιβλίο της, το ντουέτο της με τον Έλτον Τζον και τα δικαιώματα της μουσικής που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

Το «The Woman In Me» έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς ως μια «γενναία και εκπληκτικά συγκινητική» ιστορία για την ελευθερία, τη φήμη, την επιβίωση, τη μητρότητα και την ελπίδα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια μας δίνει μια εικόνα της καριέρας της, της σχέσης της με τον επίσης γνωστό τραγουδιστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, της φιλίας της με άλλες διάσημες προσωπικότητες όπως η Μαντόνα και η Πάρις Χίλτον, καθώς και της σκοτεινής πλευράς της ζωή της, με την κατάρρευσή της το 2007.

Περιλαμβάνει, επίσης, λεπτομέρειες για την οδυνηρές 13ετή κηδεμονία από τον πατέρα της -ο οποίος ήλεγχε εξ ολοκλήρου τη ζωή της, η οποία τελικά έληξε, αφού η 41χρονη τραγουδίστρια μίλησε στο δικαστήριο, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι πολύ σπάταλη.

«Η Μπρίτνεϊ αγοράζει συνεχώς, πολλά ρούχα από το διαδίκτυο. Δεν την ενδιαφέρουν οι μάρκες, δεν αγοράζει από σχεδιαστές», αναφέρει η πηγή.

