Η Πρέβεζα έχει να «διηγηθεί» το δικό της παραμύθι στο πεδίο της εξωστρέφειας και του τουρισμού. Μια «συνταγή επιτυχίας» την οποία περιγράφει στους αναγνώστες της εφημερίδας, ο κατεξοχήν αρμόδιος για ότι της έχει «συμβεί», Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος.

Κύριε Γεωργάκο, τα τελευταία χρόνια η Πρέβεζα έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Τι άλλαξε;

Το 2020 εντός πανδημίας, με το στρατηγικό σχεδιασμό και την καμπάνια “Preveza be safe be free” την οποία και σχεδιάσαμε in-house και απέφερε διεθνείς διακρίσεις όσο και διεθνής και εθνική προβολή έγινε η μεγάλη αρχή της εξωστρέφειας της Πρέβεζας. Με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ποιοτικής γαστρονομίας εξαιρετικών προϊόντων, το φυσικό κάλλος και τις ατελείωτες παραλίες, το φυσικό θησαυροφυλάκιο του Αμβρακικού Κόλπου, την Αρχαία Νικόπολη και την Αρχαία Κασσώπη, τις μαρίνες που φιλοξένησαν πάνω από 5800 σκάφη το 2023, το ξεχωριστό ιστορικό κέντρο και την βασίλισσα του καλοκαιριού στην Ήπειρο, παραλία της Πρέβεζας, αλλά κυρίως την ήπια μη βιομηχανική τουριστική ανάπτυξη προς τον επισκέπτη στο ιδανικότερο value for money, κερδίσουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη ξένων και εγχώριων τουριστών. Στόχος μας η ανάπτυξη ενός βιώσιμου και εναλλακτικού πολυθεματικού τουρισμού και αθλοτουρισμού, με τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε δυναμικής, στο πλαίσιο μίας wellbeign φιλοσοφίας.

Σε συνέχεια της επανεκλογής σας τον Οκτώβριο 2023, ποιες οι προτεραιότητες και οι προοπτικές;

Η επανεκλογή του συνδυασμού μας αποτελεί μία υψηλή ευθύνη προς τη θέληση όλων των Δημοτών να συνεχιστεί το πρόγραμμα μας.

Περάσαμε με επιτυχίες και δυσκολίες την πρώτη θητεία της πρωτόγνωρης πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και της δυσλειτουργίας της απλής αναλογικής και έχουμε μπροστά μας μία νέα πενταετία να κεφαλαιοποιήσουμε έργα και προγράμματα που έχουν επιτευχθεί, να ολοκληρώσουμε όσα τρέχουν και να σχεδιάσουμε το νέο μας επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ποια είναι τα έργα που σηματοδότησαν την έως σήμερα θητεία;

Ποια είναι τα έργα που θα ξεχωρίζατε;

Η πλήρως ανακαινισμένη παραλία της Πρέβεζας αποτελεί πλέον ένα στολίδι όπως θα αποτελούν άμεσα και τα ιαματικά λουτρά. Τα έργα ασφάλειας στο αστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, οι αναβαθμίσεις στα σχολεία, οι αναπλάσεις σε πλατείες και το σπουδαίο έργο της ανάπλασης και επέκτασης του ιστορικού κέντρου είναι μερικά . Επίσης τα έργα που υλοποιούμε στην υπηρεσία του αθλητισμού αλλά του πολιτισμού είναι εξίσου σημαντικά (μνημεία Ποντιακού Ελληνισμού και Ολοκαυτώματος της Πρεβεζάνικης Εβραϊκής Κοινότητας). Τέλος τα μεγάλα έργα της διαχείρισης πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΠ που τρέχουν αλλά και τα εμβληματικά του Μουσικού Σχολείου και του κάστρου του Παντοκράτορα που τα αναμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση, αποτελούν διαχρονική μας προτεραιότητα.

Πως ευελπιστείτε το μέλλον για την Πρέβεζα;

Εργαζόμαστε για το Δήμο Πρέβεζας του 2030, της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης. Με ευρωπαϊκή κουλτούρα και φιλοσοφία κτίζουμε ένα στέρεο παρόν στο σήμερα για να κατακτήσουμε το μέλλον και ευελπιστούμε στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας όλων των τοπικών μας.