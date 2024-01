Ουαλία: Μεγάλη φωτιά σε βιομηχανικό πάρκο – Φλόγες που φτάνουν τα 60 μέτρα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Another video here from Thomas Littlejohns of the Bridgend Industrial Estate fire in which loud bangs can be heard and sirens – latest here – https://t.co/9Ybh6EFVGo pic.twitter.com/Mq8nqh3S5o — WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) January 19, 2024

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έλαβε μια κλήση στις 20:22, τοπική ώρα, για πυρκαγιά στο Βιομηχανικό Πάρκο Μπρίτζεντ, στο Κόιτσερτς. Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου.

«Ο καπνός πρέπει να είναι 60 μέτρα στον αέρα»

Πλάνα από την περιοχή δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από ένα κτίριο.

This is a seriously big fire in Bridgend industrial estate. pic.twitter.com/DXWw0LNdV5 — Kevin Edger (@KEdge23) January 19, 2024

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν ποια μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες, οι οποίες σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες φτάνουν μέχρι τα 60 μέτρα ύψος.

This video shows the shocking scale of the fire at Bridgend Industrial Estate on January 19, 2024. Credit: Bradley Rees https://t.co/9Ybh6EFVGo pic.twitter.com/dxW1VKF1ee — WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) January 19, 2024

Ακούστηκαν εκρήξεις

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έναν μεγάλο κρότο και «εκρήξεις».

Η Άμπι Μπότλερ, η οποία ζει στο Μπρίτζεντ, δήλωσε ότι άκουσε ένα «μεγάλο κρότο» και πρόσθεσε: «Άκουσα ανθρώπους να φωνάζουν και υπέθεσα ότι ήταν πυροτεχνήματα, μετά είδα τη φωτιά. Ο καπνός πρέπει να είναι 60 μέτρα στον αέρα», προσέθεσε.

🔥 #AVOIDTHEAREA Emergency services are responding to a huge fire on Bridgend Industrial Estate. 🚨 Multiple fire crews and ten apliances are on site tackling the blaze. More fire crews are arriving to help. pic.twitter.com/LgoIcthVC4 — Huw J David (@HuwJDavidCC) January 19, 2024

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Formaction Limited, η εταιρεία ειδικεύεται στην απόκτηση και ανάπτυξη βιομηχανικών κτιρίων και μονάδων.

Ένα μέλος του προσωπικού δήλωσε στο BBC ότι γνώριζε για τη φωτιά, αλλά δεν είχε «ιδέα» για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Bridgend Industrial Estate right now pic.twitter.com/TZX62P7QsK — ᄃん尺ノ丂 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@xeonwales) January 19, 2024

«Αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε.