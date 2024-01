Live: Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την κεντρική Γάζα καθώς το 2024 ξεκινά

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν το κέντρο της Γάζας, ενώ οδομαχίες αναφέρονται σε κεντρικές και νότιες πόλεις.

Ο Τζο Μπάιντεν πρέπει να αποκηρύξει τα σχόλια του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς σχετικά με την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Γάζα, αναφέρει το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR).

Στη Ραμάλα, οι Παλαιστίνιοι ξεδίπλωσαν ένα πανό με τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα σε μια πανηγυρική παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο παγκόσμιος ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανέστειλε τις δραστηριότητές του στην Ερυθρά Θάλασσα για 48 ώρες μετά την επίθεση του αμερικανικού στρατού σε τρία σκάφη των Χούτι, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 μαχητές.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε εχθές ότι οι νεκροί έχουν ανέλθει στις 21.822.

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει σκληρή αντίσταση από τη Χαμάς από τότε που ξεκίνησε την επίγεια επίθεσή του στα τέλη Οκτωβρίου και ο στρατός λέει ότι 172 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος, λέει ότι το Ισραήλ αποσύρει ορισμένες δυνάμεις από τη Γάζα στο πλαίσιο της «έξυπνης διαχείρισης» του πολέμου. Δεν είπε πόσες και διατήρησε την πιθανότητα να επιστρέψουν σε μεταγενέστερο σημείο του πολέμου.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι θα αποσυρθούν έως και πέντε ταξιαρχίες, που αριθμούν χιλιάδες στρατιώτες, αλλά δεν είναι άμεσα σαφές αν αυτό αντιπροσωπεύει μια κανονική εναλλαγή στρατευμάτων ή μια νέα φάση στις μάχες.

Ο Χαγκάρι δήλωσε επίσης ότι ορισμένοι έφεδροι θα επιστρέψουν στην πολιτική ζωή για να ενισχύσουν την οικονομία του Ισραήλ εν καιρώ πολέμου.

Γράφοντας στην εφημερίδα Daily Telegraph, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Grant Shapps δήλωσε: «Είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε άμεση δράση και δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε περαιτέρω δράση για να αποτρέψουμε απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα».

«…είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε τους κακόβουλους παράγοντες υπεύθυνους για παράνομες καταπατήσεις και επιθέσεις», τόνισε.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε ότι είπε στον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν σε τηλεφώνημά του ότι το Ιράν θα πρέπει να βοηθήσει να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πολλαπλές συλλήψεις από τις ισραηλινές δυνάμεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το Quds News Network, πολλά άτομα συνελήφθησαν στην παλαιστινιακή πόλη Qatanna στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Σε μια φωτογραφία που φέρεται να προέρχεται από την επιχείρηση σύλληψης και αναρτήθηκε από το δίκτυο στο Χ, διακρίνονται αρκετοί άνθρωποι να γονατίζουν με δεμένα τα μάτια.

Την ίδια στιγμή, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι ένα άτομο συνελήφθη από τη γειτονιά Wadi al-Joz της Ανατολικής Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής στο σπίτι του.

Πέντε νεοεκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) ξεκίνησαν τη διετή θητεία τους στο σώμα, το οποίο αποτελείται από πέντε μόνιμα και 10 εκ περιτροπής μέλη.

Τα νέα μέλη είναι:

Στα απερχόμενα μέλη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πρότειναν ψήφισμα που ζητούσε άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον Δεκέμβριο, στο οποίο οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η αποστολή της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ συνεχάρη τα ΗΑΕ για την «εκπροσώπηση του αραβικού κόσμου» και την «προώθηση της υπόθεσης της Παλαιστίνης» κατά τη διάρκεια της θητείας της.

We congratulate the #UAE for concluding their #SC term & for representing the #Arab world & Arab causes during one of the most challenging times for peace & security all while advancing the cause of #Palestine 🇵🇸 🇦🇪 @UAEMissionToUN #Gaza @pmofa @UAEUNSpox @UN https://t.co/AHT2HEiF0S

— State of Palestine (@Palestine_UN) December 31, 2023