Γάζα: Τι εύχονται τα παιδιά για το νέο έτος

Ενώ ο πλανήτης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο έτος, στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει στιγμή ησυχίας. Αντί για πυροτεχνήματα οι Παλαιστίνιοι θα υποδεχτούν το νέο έτος με βομβαρδισμούς, που συνεχίζουν να σφυροκοπούν ανελέητα τον πολιορκημένο θύλακα επί τρεις μήνες.

Στο παρακάτω βίντεο παιδιά που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας απαντούν στην καθιερωμένη ερώτηση των ημερών. «Τι εύχεσαι για τη νέα χρονιά;».

Η απάντηση είναι ίδια. Τα παιδιά της Γάζας εύχονται να σταματήσει ο πόλεμος και να γυρίσουν σπίτια τους. Κάποια γνωρίζουν ότι τα σπίτια τους έχουν ισοπεδωθεί κάποια δεν ξέρουν ακόμα καθώς μετακινούνται από μέρος σε μέρος της στενής λωρίδας γης, προσπαθώντας να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Ένα αγόρι εύχεται οι άνθρωποι να θυμούνται τη γιαγιά του και τους συγγενείς του στις προσευχές τους.

The children of Gaza express their heartfelt wishes for the new year. pic.twitter.com/y8qxZ2sYHq

“What do you wish for the New Year?”

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα είναι ο πιο θανατηφόρος εδώ και δεκαετίες αναφορικά με τους αμάχους και ιδίως με τα παιδιά.

Μέχρι στιγμής ο επίσημος αριθμός των νεκρών είναι 21.822, εκ των οποίων τουλάχιστον 8.800 είναι παιδιά. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 56.000 εκ των οποίων τουλάχιστον 8.663 είναι παιδιά.

Εκτός από τους φονικούς βομβαρδισμούς οι Παλαιστίνιοι έχουν να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση των επιδημιών αλλά και την απειλή της πείνας.

Σε ανάρτησή του στο X ενόψει της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ αναφέρει ότι «υπάρχει ένα διαφορετικό είδος αντίστροφης μέτρησης στη Γάζα», προειδοποιώντας για επικείμενο λιμό σε ολόκληρο τον πολιορκημένο παράκτιο θύλακα ως αποτέλεσμα της επίθεσης του Ισραήλ.

«Κάνουμε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να αποτρέψουμε την πλήρη κατάρρευση ακόμη και των πιο βασικών υπηρεσιών και την πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων», δήλωσε το WFP.

«Μόνο μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός και η απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση μπορούν να δώσουν τέλος σε αυτό».

As we count down to a new year, there is a different kind of countdown in #Gaza.

We are racing against time to avert a complete collapse of even the most basic services and starvation for millions.

Only a long-term ceasefire and unhindered humanitarian access can end this. pic.twitter.com/AU7EPHTAyn

— World Food Programme (@WFP) December 30, 2023