Χούθι: «Η Ερυθρά Θάλασσα θα γίνει φλεγόμενη αρένα» – Καταγγέλλουν ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε αεροπλάνο τους

Οι Χούθι απειλούν ότι η Ερυθρά Θάλασσα θα γίνει «μια φλεγόμενη αρένα» μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε αναγνωριστικό αεροπλάνο τους, όπως καταγγέλλει η οργάνωση από την Υεμένη.

Σύμφωνα με τους Χούθι, η επίθεση έγινε το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου.

«Ενώ ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο που ανήκε στο Ναυτικό της Υεμένης εκτελούσε αναγνωριστικές εργασίες στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο άνοιξε πυρ με υστερικό τρόπο με πολλαπλά όπλα, δείχνοντας την κατάσταση σύγχυσης και ανησυχίας. Ένας από τους πυραύλους εξερράγη κοντά σε πλοίο που κατευθυνόταν νότια της Ερυθράς Θάλασσας και ανήκε στη Δημοκρατία της Γκαμπόν, προερχόμενο από ρωσικά λιμάνια.

Επιβεβαιώνουμε ότι η απειλή για τη διεθνή θαλάσσια ναυσιπλοΐα προκύπτει από τη στρατιωτικοποίηση της Ερυθράς Θάλασσας από την Αμερική και τους εταίρους της, οι οποίοι έρχονται στην περιοχή χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα πλοία της ισραηλινής εχθρικής οντότητας.

Η Ερυθρά Θάλασσα θα γίνει μια φλεγόμενη αρένα αν η Αμερική και οι σύμμαχοί της συνεχίσουν με τον τρόπο που εκφοβίζουν και οι χώρες που συνορεύουν με την Ερυθρά Θάλασσα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα των κινδύνων που απειλούν την εθνική τους ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Μουχάμαντ Αμπντέλ Σαλάμ.

