Ποτσετίνο: «Ο Νκούνκου θα αποτελέσει κλειδί για το μέλλον της Τσέλσι» (pic)

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε την Τσέλσι, προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή και στην «ελίτ» του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγμής ο Αργεντίνος δυσκολεύεται στον πάγκο των Λονδρέζων, καθώς η Τσέλσι βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας στην Premier League με 22 βαθμούς.

Ο Ποτσετίνο μίλησε για τον Νκούνκου, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από τον σοβαρό τραυματισμό του καλοκαιριού στον μηνίσκο, που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4 μήνες.

«Ο Νκούνκου θα είναι το κλειδί για εμάς μακροπρόθεσμα, σίγουρα. Δεν πρόκειται να του ασκήσω πίεση. Θα τον πιέσουμε, για να τον βοηθήσουμε να αποδίδει καλύτερα κάθε μέρα. Πρέπει επίσης να είναι έξυπνος για να καταλάβει ότι πρέπει να πιέσει τον εαυτό του…» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός τεχνικός.

Η Τσέλσι για να αποκτήσει τον Γάλλο μέσο χρειάστηκε να δαπανήσει το Καλοκαίρι το ποσό των 60 εκατομμυρίων στην Λειψία, για να τον κάνει δικό της.

