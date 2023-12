Ποτσετίνο: «Η Τσέλσι με εμπιστεύτηκε… γιατί να μην το κάνω και εγώ;»

Η Τσέλσι συνεχίζει να μην έχει σταθερή απόδοση τη φετινή περίοδο με τους μπλε να βρίσκονται μόλις στην 12η θέση της Premier League με 19 βαθμούς στο -14 από τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο προπονητής της ομάδας, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού αγώνα (16/12, 17:00) κόντρα στη Σέφλιντ Γιουνάιτεντ αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ του ίδιου και τους ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Ο Αργεντίνος τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει λόγος να μην εμπιστεύεται τη διοίκηση λόγω των κακών αποτελεσμάτων. Το ματς με τις «λεπίδες» είναι κομβικής σημασίας για την Τσέλσι, αφού «απαγορεύεται» να ηττηθεί, πολύ απλά γιατί έχει μείνει ήδη πολύ πίσω.

«Η απόφασή μου να υπογράψω στην Τσέλσι ήταν επειδή εμπιστεύομαι τους ιδιοκτήτες. Και τώρα επειδή δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι.

Θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι γιατί ο σύλλογος μου δείχνει ότι εμπιστεύεται τη δουλειά μου».

🔵 Pochettino: “My decision to sign for Chelsea was because I trust the owners”.

“And now because we don’t get the results that we wanted, it’s not that I do not trust”.

“I am going to keep trusting because the club is showing me that they trust in my job”. pic.twitter.com/14F1SgdMsG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2023