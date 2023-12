Δίκτυο με υπόγειες σήραγγες που οδηγούσαν σε σπίτια ηγετών της Χαμάς, ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός

Δίκτυο με υπόγειες σήραγγες στο κέντρο της πόλης της Γάζας, το οποίο οδηγούσε σε σπίτια ηγετικών στελεχών της Χαμάς, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός.

Το υπόγειο δίκτυο αποκαλύφθηκε στη διάρκεια επιχείρησης τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Προσβάσιμες από περιστροφικές σκάλες και ανελκυστήρα που κατέβαινε σε βάθος έως και 20 μέτρων, οι σήραγγες ήταν ηλεκτροδοτούμενες και είχαν υδραυλικές εγκαταστάσεις, κάμερες παρακολούθησης και θωρακισμένες πόρτες, σύμφωνα με εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπο των IDF.

Ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ περιέγραψε το σύμπλεγμα ως «κέντρο εξουσίας» της πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Οι σήραγγες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από ηγετικά στελέχη της Χαμάς – συμπεριλαμβανομένων των Γιαχία Σινουάρ, Ισμαήλ Χανίγια και Μοχάμεντ Ντέιφ – για να διευθύνουν επιχειρήσεις και να μετακινούνται υπό άκρα μυστικότητα στην καρδιά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

🚨BREAKING: IDF TAKES OVER HAMAS LEADERSHIP TUNNEL COMPLEX

The IDF have taken over Hamas’ ‘Senior Quarter’ in the center of Gaza City.

The complex includes a network of tunnels connecting apartments, bureaus, offices and living apartments of senior Hamas officials. pic.twitter.com/hnF0Ior4LO

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2023