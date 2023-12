Ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος συζητιέται πολύ – Υπάρχει λόγος;

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι Αμερικανοί και ο κόσμος ολόκληρος έτρεμε ότι ο απερίσκεπτος και επικίνδυνος Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινούσε τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, τραγική ειρωνεία χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι βασίζει την προεκλογική εκστρατεία του για την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο στο επιχείρημα ότι είναι ο μόνος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που μπορεί να εμποδίσει το ξέσπασμα του.

«Σπαράζει πραγματικά η καρδιά μου να βλέπω τον Απατεώνα Τζο -τον πιο αδύναμο και περισσότερο ανίκανο πρόεδρο στην ιστορία μας- να καταστρέφει τη χώρα, καθώς σπρώχνει την Αμερική στα πρόθυρα του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου», ήταν χαρακτηριστικά το κείμενο στο τελευταίο ηλεκτρονικό μήνυμα του για τη συγκέντρωση χρημάτων από τους ψηφοφόρους του.

Παρότι η προαναφερόμενη πρόθεση του Αμερικανού μεγιστάνα αμφισβητείται ανοιχτά, η αλήθεια είναι ότι με φόντο τις συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και Ισραήλ και Χαμάς, οι φόβοι για την πιθανότητα ξεσπάσματος ενός νέου παγκόσμιου πολέμου αυξάνονται συνεχώς.

Σε αυτό έχουν συμβάλλει τα μέγιστα και όλοι οι άλλοι ηγέτες αυτού του κόσμου που πιπιλίζουν τη συγκεκριμένη πικρή καραμέλα σε κάθε ευκαιρία, αφού έχει αποδειχτεί στο πέρασμα των χρόνων χρήσιμο εργαλείο εκφοβισμού των πολιτών και προώθησης των εθνικών συμφερόντων τους.

Why so many politicians are talking about World War III https://t.co/DFmtsWHIBF

— TIME (@TIME) November 20, 2023