Γάζα: Πώς θα συνεχιστεί ο πόλεμος με βάση τα διαθέσιμα πυρομαχικά;

Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα συνεχίστηκαν σχεδόν με το σύνθημα την Παρασκευή, όταν η τελευταία παράταση της εκεχειρίας έληξε και οι ελπίδες για την ανανέωσή της εξανεμίστηκαν. Η ανάλυση του Ζόραν Κούσοβατς για το Al Jazeera, αναφέρει όλα τα δεδομένα.

Πρώτα επέστρεψαν στη δράση τα ισραηλινά βομβαρδιστικά F-16, τα οποία σφυροκόπησαν περισσότερους από 400 στόχους στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και ορισμένους στο νότο, κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

Ωστόσο, το επίκεντρο φάνηκε να είναι ο βορράς και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ισραηλινός στρατός θα προσπαθήσει να προχωρήσει βαθύτερα προς το κέντρο της πόλης της Γάζας, όπως ακριβώς ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ: άρματα μάχης, πυροβολικό, τεθωρακισμένες μπουλντόζες και στη συνέχεια πεζικό.

Εν τω μεταξύ, αντιφατικές ήταν οι ειδήσεις από το Κατάρ, όπου οι μεσάζοντες από τη χώρα υποδοχής, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν ακόμη να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιτύχουν μια νέα παύση. Η πρώτη ανακοίνωση το Σάββατο ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Στη συνέχεια, το απόγευμα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξέδωσε ανακοίνωση: «Μετά το αδιέξοδο, με οδηγία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντέιβιντ Μπαρνέα, επικεφαλής της Μοσάντ, διέταξε την ομάδα του στη Ντόχα να επιστρέψει στο Ισραήλ».

Το να γράφεις επίσημες δηλώσεις είναι τέχνη: Δεν πρέπει ποτέ να λέει κανείς ψέματα, αλλά δεν είναι ανάγκη να λέει όλη την αλήθεια. Ενώ η «επίσημη» αντιπροσωπεία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών μπορεί όντως να βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τουλάχιστον μια μικρή ομάδα παραμένει στη Ντόχα.

Μπορεί να μην είναι η Μοσάντ, αλλά θα ήταν ανόητο να μην αφήσουν ειδικευμένους αξιωματικούς συνδέσμους που μπορούν να συνεχίσουν να μιλούν.

Ένας άλλος λόγος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατηρήσει τουλάχιστον μια βασική ομάδα αξιωματούχων στο Κατάρ θα ήταν να αποφύγει την ένταση των σχέσεων με τον παραδοσιακό σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ στην κρίση μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε το Ισραήλ προσφέροντας στον Νετανιάχου μια ευκαιρία την οποία άρπαξε ο πανούργος βετεράνος της ισραηλινής πολιτικής, σκορπίζοντας τα μέσα ενημέρωσης με τους εναγκαλισμούς τους και τα προσεκτικά επιλεγμένα ηχητικά αποσπάσματα. Η Ουάσινγκτον ακολούθησε με μαζικές προμήθειες στρατιωτικών αγαθών, κάποιες εμπορικές πωλήσεις και άλλες δάνεια.Το μεγαλύτερο ίσως είναι το πακέτο βοήθειας ύψους 14,3 δισ. δολαρίων «για την άμυνα του Ισραήλ».



Όπλα και οπλισμός εισρέουν στο Ισραήλ με αμερικανικά αεροσκάφη C-17 και εμπορικά αεροσκάφη πρακτικά από τις 8 Οκτωβρίου. Η Washington Post ανέφερε ότι 15.000 βόμβες και 57.000 βλήματα πυροβολικού (155 χιλιοστών) ήρθαν αεροπορικώς, αριθμός που συνάδει με την εκτιμώμενη ποσότητα πυρομαχικών που δαπανήθηκαν στην εκστρατεία των οκτώ εβδομάδων και τη μεταφορική ικανότητα των αεροσκαφών.

Οι λιγότερο επείγουσες προμήθειες θα φτάσουν με πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Καθώς η εκστρατεία βομβαρδισμών συνεχίστηκε, τα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν τους τύπους των βομβών που στάλθηκαν στο Ισραήλ, εστιάζοντας κυρίως στις εξειδικευμένες βαριές βόμβες που εναντίον καταφυγίων.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι στάλθηκαν 100 βόμβες BLU-109. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης υπέθεσαν ότι αυτή η παράδοση μπορεί να σηματοδοτεί μια αλλαγή τακτικής κατά της Χαμάς, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί ενθουσιασμό, όταν αντιληφθεί κανείς την καταστρεπτική δύναμη.

WSJ News Exclusive: The U.S. has provided Israel with large bunker buster bombs, among tens of thousands of other weapons and artillery shells, to help dislodge Hamas from Gaza, U.S. officials said https://t.co/DE4zagltFr https://t.co/DE4zagltFr

Η BLU-109 των 900 κιλών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διατρητική «χαζη βόμβα» με παχύτερα εξωτερικά τοιχώματα από τις βόμβες γενικής χρήσης, που τη βοηθούν να διεισδύσει βαθύτερα στη γη ή μέσα από παχύτερα στρώματα οπλισμένου σκυροδέματος πριν εκραγεί.

Η αντίστοιχη κατηγορία βάρους της βόμβας γενικής χρήσης MK84 περιέχει 430kg (950lb) εκρηκτικών, ενώ οι διατρητικές 240kg (530lb).

The USA just armed Israel with new BLU109 bombs.

These bombs

💥 BLU109 stands for “Bomb Live Unit” and it weighs around 2,000 pounds.

🔥can be dropped and it penetrates steel and then explodes. (Imagine the size of destruction).

💥it is also known as “bunker buster”

The US… pic.twitter.com/BGftL18wo4

Mariam Barghouti مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) December 1, 2023