Ισραήλ: «Αταλάντευτα υπέρ του Ισραήλ που αντιμετωπίζει υπαρξιακό κίνδυνο» δηλώνει ο Γερμανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ υποσχέθηκε την αμέριστη υποστήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή.

«Δεν είναι μόνο με το Ισραήλ ως θύμα της τρομοκρατίας. Η αλληλεγγύη μας είναι επίσης με το Ισραήλ που υπερασπίζεται τον εαυτό του, που μάχεται ενάντια σε μια υπαρξιακή απειλή».

Ο Σταϊνμάιερ έκανε τη δήλωση αυτή υπό το φως της αυξανόμενης κριτικής για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει σκοτώσει χιλιάδες αμάχους, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Haaretz.

Ο επικεφαλής του γερμανικού κράτους δήλωσε επίσης ότι είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας και να τους παρασχεθούν τα βασικά αγαθά της ζωής. «Αυτό απαιτείται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». Επομένως, είναι καλό ότι οι συμφωνηθείσες εκεχειρίες χρησιμοποιούνται τώρα για τον σκοπό αυτό.

Ο Σταϊνμάγερ δήλωσε ότι «το Ισραήλ έμεινε να μάχεται για την ύπαρξή του από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς, οι οποίες άφησαν τη χώρα βαθιά πληγωμένη όπως ποτέ άλλοτε».

Welcome to Israel my friends President of Germany Frank-Walter Steinmeier and Frist Lady Elka Büdenbender. Your visit is a symbol of the firm alliance between our countries, and of your true friendship with the State of Israel, the people of Israel, and of the Jewish people… pic.twitter.com/QzFr04v5cp

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 26, 2023