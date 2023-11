Η… Mission Impossible του Τζακ Λιού στο Ισραήλ

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν όρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Τζακ Λιου, υποψήφιο νέο πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν ένας άλλος κόσμος.

Η Ουάσιγκτον προωθούσε ενεργά την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ δύο «ορκισμένων εχθρών» στην περιοχή: του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις έδειχναν τότε να βρίσκονται στην τελική ευθεία, ως συνέχεια των «Συμφωνιών του Αβραάμ».

Τώρα, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάθε σχετική συζήτηση έχει μπει στον «πάγο».

Η εφιαλτικών διαστάσεων ανθρωπιστική κρίση στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα έχει ρίξει (και) τις αραβικές χώρες στα διπλωματικά «σχοινιά».

Ακόμη και αυτές που έχουν υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ, ήτοι την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Ο δε Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν «μπορεί να λέει ότι δεν θα θέσει “κόκκινες γραμμές” στο Ισραήλ, αλλά γνωρίζει την πραγματικότητα», σχολιάζει ο ανταποκριτής της Haaretz στις ΗΠΑ, Μπεν Σάμιουελς.

«Η δημόσια ρητορική του αρχίζει σιγά-σιγά να συμβαδίζει με τα ιδιωτικά μηνύματά του», επισημαίνει.

Είχε προηγηθεί η όψιμη δήλωση Μπάιντεν υπέρ μιας έστω προσωρινής ανθρωπιστικής «παύσης» στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως συνέβαινε δηλαδή και προ του πολέμου, δεδομένης της ιδεολογικής ρήξης μεταξύ της κυβέρνησης των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ και της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στα χρονικά του Ισραήλ.

Κάτι, που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την νέα αποστολή του Τζακ Λιού, καθώς οι ΗΠΑ αναζητούν περιφερειακή συναίνεση για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κατάσταση, παραδέχθηκε τις προάλλες ο πρόεδρος Μπάιντεν, «είναι εξαιρετικά περίπλοκη για τους Ισραηλινούς. Και για τον μουσουλμανικό κόσμο επίσης».

«Υποστηρίζω τη λύση των δύο κρατών. Την υποστήριζα εξαρχής»…

I have officially landed in Israel alongside @SecBlinken. I look forward to presenting my credentials soon, and getting to work alongside the @usembassyjlm team. pic.twitter.com/i2Nbv8yjNU

— Ambassador Jack Lew (@USAmbIsrael) November 3, 2023