Σάνι Λουκ: Μια ειρηνοποιός «αμαζόνα» που βρέθηκε αιχμάλωτη των μαχητών της Χαμάς

«Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Σάνι είναι ζωντανή… κάθε λεπτό είναι κρίσιμο!».

Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια της Ρικάρντα Λουκ, μητέρας της 22χρονης Σάνι Λουκ, η οποία βρέθηκε στα χέρια των μαχητών της Χαμάς, αφότου μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης επιτέθηκαν στο πλήθος του μουσικού φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η Σάνι ήταν ανάμεσα στο πλήθος και σήμερα δυστυχώς τα λεπτά δεν είναι πλέον κρίσιμα και τα στοιχεία αναφέρουν ότι η νεαρή Γερμανίδα είναι νεκρή.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αδελφής μου, της αείμνηστης Shani Nicole Luke, η οποία ήταν στις 7 Οκτωβρίου 2023, στη γιορτή του αίματος στο Rai», έγραψε η αδερφή της Adi Luke σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ο εφιάλτης για την ώρα παραμένει, καθώς η σορός της Σάνι αγνοείται, με εκτιμήσεις να θέλουν να βρίσκεται ακόμη στη Γάζα. Το μόνο που αποδεικνύει τον θάνατό της είναι ένα κομμάτι οστού από το κρανίο της.

«Λάβαμε μια επίσημη ανακοίνωση χθες από τις IDF και την ZAKA με μια γραπτή επιστολή που μας έλεγε ότι βρέθηκε ένα οστό από τη βάση του κρανίου, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το DNA της Σάνι. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ένα άτομο δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτό το οστό, έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν νεκρή. Συμβουλεύτηκαν δύο άλλους εμπειρογνώμονες που αποφάνθηκαν σχετικά με αυτό, καθώς και έναν ραβίνο» ανέφερε η ξαδέρφη της.

Δυστυχώς η Σάνι, η γεμάτη ζωή νεαρή, έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με τον χειρότερο τρόπο. Λίγες ώρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ και τις εικόνες σφαγής που ακολούθησαν, βίντεο που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου έδειχνε το ημίγυμνο και χτυπημένο σώμα της Σάνι να βρίσκεται στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που ανήκε στους μαχητές της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης , η Σάνι φέρεται να κάλεσε την οικογένεια στο κινητό της από τον χώρο του φεστιβάλ. Η μητέρα της, τη ρώτησε: «Έχεις κάποιο καταφύγιο εκεί κοντά;» και τότε άκουσε να πέφτουν πυροβολισμοί. Η κόρη της φαινόταν μπερδεμένη και υποσχέθηκε να βρει καταφύγιο. Ύστερα η σύνδεση διεκόπη.

Η μητέρα της Σάνι αναγνώρισε την κόρη της από τα τατουάζ στα πόδια της και τις πλεξούδες στα μαλλιά της. Από τότε άρχισε να ζητά από όλο τον κόσμο περισσότερες πληροφορίες για την κόρη της.

A young https://t.co/uCYl2brNGu is paraded by #Hamas attack on #Israel is Shani Lauk, a German national who visited an Israeli concert. A mom is urging for her daughter’s body.Repost for #IStandWithIsrael #Gaza #Mossad #Gaza #Israel_under_attack #Israelwar #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/3QzvBWT0Xi

Στις 11 Οκτωβρίου η Ρικάρντα Λουκ επανήλθε και απηύθυνε έκκληση στη γερμανική κυβέρνηση να βοηθήσει τη Σάνι. Είχε μόλις λάβει την πληροφορία ότι η κόρη της ζει, ωστόσο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Χαμάς, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι.

«Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Σάνι είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Πρέπει να δράσετε γρήγορα και να βγάλετε τη Σάνι από τη Λωρίδα της Γάζας!» είχε πει η μητέρα της μιλώντας στη Bild.

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023