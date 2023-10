Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ηχητικό από συνομιλία πολίτη της Γάζας με ισραηλινό στρατιώτη

Στην δημοσιότητα έδωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ένα ηχητικό, σύμφωνα με το οποίο, ένας αξιωματικός της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών των IDF επικοινωνεί με έναν πολίτη της Γάζας, δίνοντας του οδηγίες για εγκατάλειψη της περιοχής.

Σύμφωνα με την ηχογράφηση και την απομαγνητοφώνηση που έχουν κάνει οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις – και δεν μπορεί να διασταυρωθεί η γνησιότητα του- , ο πολίτης αναφέρει πως η Χαμάς εμποδίζει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και μάλιστα τους πυροβολεί.

Σε ανακοίνωση τους, οι IDF αναφέρουν ότι οι στρατιώτες που στελεχώνουν την Μονάδα 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, καλούν τις τελευταίες ημέρες Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δίνοντάς τους οδηγίες να εγκαταλείψουν την περιοχή για την ασφάλειά τους, καθώς ο στρατός εντείνει τα πλήγματα στην περιοχή της πόλης της Γάζας ενόψει της αναμενόμενης χερσαίας εισβολής.

Στο τηλεφώνημα που μόλις κυκλοφόρησε, ο αξιωματικός των IDF ακούγεται να καλεί τον άνδρα να κατευθυνθεί προς το Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, αλλά ο πολίτης απαντά πως η Χαμάς έχει μπλοκάρει όλους τους δρόμους.

Ο άνδρας λέει ότι η Χαμάς τοποθετεί οδοφράγματα με αυτοκίνητα και «απλά στέλνει τους ανθρώπους πίσω στα σπίτια τους.» Στο τέλος της συνομιλίας, ο ίδιος λέει ότι μέλη της Χαμάς πυροβολούν τους Παλαιστίνιους που προσπαθούν να φύγουν από την περιοχή.

Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας μεταξύ του Παλαιστίνιου πολίτη και του Ισραηλινού στρατιώτη. Tο κείμενο της ηχογράφησης είναι το ακόλουθο:

«Πολίτης της Γάζας: Εμπρός;

Αξιωματικός IDF: Μωάμεθ;

Πολίτης της Γάζας: Ναι;

Αξιωματικός IDF: Πώς είσαι;

Πολίτης της Γάζας: Ναι.

Αξιωματικός των IDF: Σας μιλάει ένας αξιωματικός των IDF. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια, σας ζητώ να πάτε επειγόντως προς το Χαν Γιουνίς.

Πολίτης της Γάζας: Πού;

Αξιωματικός των IDF: Προς την κατεύθυνση του Khan Yunis, επειγόντως. Δεν θέλω να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο, γι’ αυτό σας λέω να πάτε προς το Χαν Γιουνίς.

Πολίτης της Γάζας: Όλοι οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι.

Αξιωματικός των IDF: Η τρέχουσα θέση σας δεν είναι ασφαλής. Χρειάζεστε… πού είναι αποκλεισμένος ο δρόμος; Ποιος έκλεισε τους δρόμους; Η Χαμάς;

Πολίτης της Γάζας: Ναι.

Αξιωματικός των IDF: Τι;

Πολίτης της Γάζας: Ναι… σωστά.

Αξιωματικός IDF: Πού έκλεισαν το δρόμο;

Πολίτης της Γάζας: Στη διαδρομή Salah al-Din.

Αξιωματικός των IDF: Salah al-Din;

Πολίτης της Γάζας: Ναι.

Αξιωματικός IDF: Πώς απέκλεισαν το δρόμο;

Πολίτης της Γάζας: Απλά τους στέλνουν όλους πίσω στα σπίτια τους.

Αξιωματικός των IDF: Τοποθετούν αυτοκίνητα εκεί; Η αστυνομία ή…

Πολίτης της Γάζας: Ναι, ναι.

Αξιωματικός των IDF: Πώς ακριβώς; Εξήγησέ το μου. Σας παρακαλώ, το είδατε αυτό με τα ίδια σας τα μάτια;

Πολίτης της Γάζας: Το είδα από ένα αυτοκίνητο… οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί και απλά τους στέλνουν πίσω στα σπίτια τους.

Αξιωματικός των IDF: Πώς μπλόκαραν τη διαδρομή; Εξηγήστε μου.

Πολίτης της Γάζας: Πυροβολούν τον κόσμο.

Αξιωματικός των IDF: Τι πυροβολούν; Πυροβολούν ανθρώπους που προσπαθούν να φύγουν;

Πολίτης της Γάζας: Ναι, ναι, ναι.

IDF releases an audio recording of an officer in the Military Intelligence Directorate’s Unit 504 — which specializes in HUMINT — speaking to a Gazan man, during which he describes how Hamas is preventing people from evacuating from the northern part of the Gaza Strip. pic.twitter.com/VgMJO3SzVo

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 26, 2023