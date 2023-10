Πόλεμος στη Γάζα: Όλα όσα ξέρουμε για την νυχτερινή επιδρομή του Ισραήλ

Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις επιχείρησαν στο εσωτερικό του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας χθες, Τετάρτη, και επιτέθηκαν σε πολλούς στόχους της Χαμάς προτού αποσυρθούν, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, με τον ραδιοφωνικό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη διείσδυση στον θύλακα μέχρι στιγμής.

Στο βίντεο από τη νυκτερινή επιχείρηση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις φαίνονται τεθωρακισμένα οχήματα να προχωρούν σε μια αμμώδη περιοχή στη μεθόριο. Ένας εκσκαφέας ισιώνει το χώμα ενός αναχώματος, άρματα μάχης εκτοξεύουν οβίδες και φαίνονται εκρήξεις κοντά ή εν μέσω μιας σειράς κατεστραμμένων σπιτιών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρεται ότι η χερσαία επέμβαση αφορούσε «στοχευμένη επιδρομή με άρματα μάχης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και έγινε για την προετοιμασία της περιοχής για τα επόμενα στάδια των μαχών».

Ακόμη, αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι δυνάμεις εντόπισαν και επιτέθηκαν σε πολλούς μαχητές, κατέστρεψαν υποδομές, αντιαρματικές θέσεις και πραγματοποίησαν εργασίες για την οργάνωση της περιοχής. Στο τέλος της αποστολής οι στρατιώτες εξήλθαν από την περιοχή και επέστρεψαν στο ισραηλινό έδαφος.»

Σύμφωνα με το BBC, η κίνηση του ισραηλινού στρατού ήταν ακριβώς αυτή που θα περίμενε κανείς πριν από μία χερσαία εισβολή. Τα στρατεύματα που εισέβαλλαν στην Γάζα είχαν ως στόχο να βρούν και να καταστρέψουν τις άμυνες του αντιπάλου στο έδαφος.

Το βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει άρματα μάχης και τεθωρακισμένες μπουλντόζες να μπαίνουν μέσα στην Γάζα. Το Ισραήλ θέλει ξεκάθαρα να δώσει την αίσθηση πως η εισβολή θα γίνει πολύ σύντομα για τρεις βασικούς λόγους:

Άλλωστε ο στρατός έκανε λόγο για μία «πιλοτική επιχείρηση» με το βλέμμα να στρέφεται στην επικείμενη εισβολή πλήρους κλίμακος.

Από την άλλη πλευρά, το Aljazeera αναφέρει ότι έχουν υπάρξει παρόμοιες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα στο παρελθόν, κατά τις οποίες οι στρατιώτες πέρασαν τον φράχτη της Λωρίδας. Αυτό που κάνει τη χθεσινή επιδρομή ασυνήθιστη είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμπλέκονται άρματα μάχης.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023