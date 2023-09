Βρετανία: Επιβάτης έμεινε εκτός πτήσης επειδή το αναπηρικό του αμαξίδιο ήταν μεγάλο

Μια καταγγελία ήρθε στο φως από επιβάτη της Ryanair στη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι δεν τον άφησε να επιβιβαστεί, εξαιτίας του μεγέθους του αναπηρικού αμαξιδίου του, καθώς κρίθηκε πολύ μεγάλο για το αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, ο Ian St John, ο οποίος υποστηρίζει ότι έφτασε μάλιστα στο αεροδρόμιο πέντε ώρες πριν από την πτήση του, αναφέρει ότι ενημερώθηκε από το προσωπικό του αεροδρομίου Swissport στην πύλη αναχώρησης ότι το αναπηρικό του αμαξίδιο είχε μεγαλύτερες διαστάσεις από ότι ενδείκνυται για την πτήση.

Ο Ian ετοιμαζόταν να πετάξει από το Κορκ στο Λίβερπουλ για να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης του ομάδας, αλλά και να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά γκολφ. Παράλληλα ισχυρίζεται ότι είχε δώσει τις διαστάσεις του αναπηρικού του αμαξιδίου κατά την κράτηση του, ωστόσο δεν έλαβε καμία απάντηση. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε προσωπικό της Ryanair στην πύλη για να τον βοηθήσει και ότι δεν ενημερώθηκε επίσημα για την αδυναμία του να επιβιβαστεί μέχρι τις 10:30 περίπου το βράδυ, λόγω καθυστέρησης της πτήσης.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή του στο Liverpool Echo, ο Ian δήλωσε: «Με το να μην μου πει ότι δεν μπορούσα να ταξιδέψω μέχρι να φτάσω στο αεροδρόμιο, η Ryanair με άφησε αποκλεισμένο. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, αισθάνθηκα άρρωστος όταν συνειδητοποίησα ότι ήμουν εγκλωβισμένος. Έκλαιγα στη μέση του αεροδρομίου.

Το προσωπικό της Swissport, το οποίο ήταν εξαιρετικό στην προσπάθειά του να με βάλει στην πτήση, ήταν πολύ αναστατωμένο από αυτό που συνέβη. Βρισκόμουν στο αεροδρόμιο και η Ryanair με κρατούσε σε αναμονή όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχω γίνει ποτέ μάρτυρας τέτοιων διακρίσεων». Η Ryanair από πλευράς της , ισχυρίζεται ότι ο Ian δεν απάντησε ποτέ στα αιτήματά τους για τις διαστάσεις του αναπηρικού του αμαξιδίου, κάτι που ο ίδιος αμφισβητεί, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

‘I have never witnessed discrimination like it.’

Ian St John was told by Ryanair staff that his wheelchair was too big and as a result, was not allowed to board his flight.https://t.co/1kOO9ljZtA

— Metro (@MetroUK) September 8, 2023