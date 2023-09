Η Μόσχα ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της χερσονήσου της Κριμαίας και της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία στα δυτικά.

Περί τη 01:00 [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], «ουκρανικά UAVs καταστράφηκαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας και πάνω από την περιφέρεια Κουρσκ από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία», ανέφερε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας μέσω Telegram.

