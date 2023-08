Ο κοροναϊός μπορεί να απασχολεί ακόμη την επιστημονική κοινότητα και οι μάσκες να μην έχουν εγκαταλείψει εντελώς την καθημερινότητα μας, ωστόσο υπάρχουν κάποιες αλλαγές από τη δύσκολη εποχή των lockdowns που πλέον έχουν ξεχαστεί για τα καλά.

Μια από αυτές αφορά τις γυναίκες και την εργασία που σήμερα κυριαρχούν στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ την περίοδο της πανδημίας είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από τον επαγγελματικό χάρτη.

Γι’ αυτό δεν ευθυνόταν μόνο το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους ακολουθεί επαγγελματικούς κλάδους, που επλήγησαν καίρια από την Covid 19, όπως είναι η ψυχαγωγία, η φιλοξενία και η εκπαίδευση, αλλά και το ότι υποχρεώθηκαν να μείνουν σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά, που από τη μία στιγμή στην άλλη και για μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκαν εκτός των σχολικών αιθουσών.

Σήμερα, η οικονομία έχει επιστρέψει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς και οι γυναίκες έχουν πατήσει τέρμα το γκάζι, σύμφωνα με σχετικό άρθρο των Financial Times. Η ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης δεν έχει μόνο ξεπεράσει την αντίστοιχη των ανδρών στη μετα-Covid εποχή, αλλά και η συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό στις ηλικίες 25 με 54 ετών χτύπησε τον Ιούλιο ποσοστά ρεκόρ (77.8%) για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Υπό μια έννοια, πρόκειται για την επιστροφή στην κανονικότητα. Μεταξύ 2015 και 2020 η συμμετοχή των γυναικών της προαναφερόμενης ηλικιακής ομάδας στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 3.5%, τρεις φορές την αντίστοιχη ανάπτυξη που πέτυχαν οι άνδρες εργαζόμενοι.

Οι οικονομολόγοι πιστώνουν αυτό το άλμα στη στενότερη αγορά εργασίας, που ακολούθησε τη μεγάλη ύφεση του 2007-2009, η οποία ανέβασε τους μισθούς και έφερε περισσότερες γυναίκες στους κόλπους της. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, με τον πληθωρισμό να δίνει μεγαλύτερη ώθηση.

Η επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνδυάζεται και με μια άλλη πρόβλεψη που αποδείχτηκε κενό γράμμα. Παρότι πολλοί οικονομολόγοι πίστευαν ότι η πανδημία θα οδηγούσε πολλούς boomers, δηλαδή αυτούς που γεννήθηκαν από το 1946 μέχρι το 1964, στην πρόωρη συνταξιοδότηση, τελικά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων στην ηλικία των 50 και των 60 ετών που άφησαν τις δουλειές τους στην πανδημία, επιστρέφουν με ορμή στην εργασία, ιδιαίτερα οι γυναίκες.

Women are driving the US labour market https://t.co/LI4jk6ua8Q

— FT World News (@ftworldnews) August 24, 2023