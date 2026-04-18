magazin
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε «θλιβερά χαμηλά επίπεδα» η κάλυψη της βίας κατά των γυναικών από τα ΜΜΕ
18 Απριλίου 2026, 07:00

Σε «θλιβερά χαμηλά επίπεδα» η κάλυψη της βίας κατά των γυναικών από τα ΜΜΕ

Όταν καλύπτονται από τα ΜΜΕ ιστορίες που σχετίζονται με τον μισογυνισμό, κυριαρχούν οι απόψεις και οι γνώμες των ανδρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Η κάλυψη από τα ΜΜΕ της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της μισογυνιστικής παρενόχλησης βρίσκεται σε «θλιβερά» χαμηλά επίπεδα, παρά το πλήθος υποθέσεων υψηλού προφίλ, καθώς και την αύξηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Μια ανάλυση 1,14 δισ. διαδικτυακών άρθρων που δημοσιεύτηκαν παγκοσμίως μεταξύ 2017 και 2025 διαπίστωσε ότι το ποσοστό των άρθρων που περιλαμβάνουν όρους σχετικούς με τη μισογυνιστική κακοποίηση έπεσε στο «θλιβερό» 1,3% του συνόλου των παγκόσμιων διαδικτυακών ειδήσεων το 2025, το χαμηλότερο επίπεδο κατά την περίοδο αυτή.

Η κάλυψη έφτασε στο αποκορύφωμά της στο 2,2% το 2018, την κορύφωση του κινήματος #MeToo.

Στην Αφρική, όπου πολλαπλές συγκρούσεις έχουν συνοδευτεί από ακραία επίπεδα σεξουαλικής βίας, η κάλυψη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, στο 1,18% το 2024.

«Είναι συγκλονιστικό, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η κλίμακα του προβλήματος και οι τρόποι με τους οποίους η βία κατά των γυναικών και ο μισογυνισμός έχουν χρησιμοποιηθεί ως όπλα από αυταρχικούς παράγοντες στο πλαίσιο της υποβάθμισης των δικαιωμάτων», δήλωσε η καθηγήτρια Τζούλι Ποζέτι, πρόεδρος του Κέντρου Δημοσιογραφίας και Δημοκρατίας στο City St George’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

«Αυτό σηματοδοτεί μια αποτυχία του Τύπου… πόσο μικρή πρόοδο έχουμε σημειώσει και πόσο ακόμα έχουμε να διανύσουμε».

Η υπόθεση Έπσταϊν στα ΜΜΕ

Η πρώτη παγκόσμια έκθεση του είδους της, στην οποία ο Guardian είχε αποκλειστική πρόσβαση πριν από την κυκλοφορία της στις 18 Απριλίου, ανέλυσε την κάλυψη σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Από τα σχεδόν 1 εκατομμύριο άρθρα που αφορούσαν τον Έπσταϊν, ο όρος «βία κατά των γυναικών» εμφανιζόταν μόλις στο 0,1% αυτών, ενώ το 25% ανέφερε «θύματα» και το 26% αναφερόταν σε «εξουσία», «χρήμα», «ελίτ» ή «διαφθορά».

Η ανάλυση εντόπισε επίσης την αποτυχία να αντιμετωπιστεί η δομική φύση του μισογυνισμού που επιτρέπει την κακοποίηση μέσω μακροχρόνιων προκαταλήψεων και ανισορροπιών εξουσίας.

Η Λούμπα Κασόβα, κύρια συντάκτρια της έκθεσης, δήλωσε:

«Αυτό που καταλήξαμε κάνοντας αυτή την ανάλυση είναι ότι η οπτική της ανισότητας των φύλων απουσιάζει σχεδόν εντελώς από την κάλυψη της ιστορίας του Έπσταϊν. Αυτό σημαίνει ότι η ειδησεογραφική κάλυψη δεν φτάνει στις βαθιές αιτίες του προβλήματος».

Γραφική παράσταση του GuardianΠηγή: Ανάλυση άρθρων για τον Έπσταϊν από την Akas, βάση δεδομένων ειδήσεων Gdelt. Σημείωση: δεδομένα της 28ης Φεβρουαρίου 2026

Γραφική παράσταση του GuardianΠηγή: Ανάλυση άρθρων για τον Έπσταϊν από την Akas, βάση δεδομένων ειδήσεων Gdelt. Σημείωση: δεδομένα της 28ης Φεβρουαρίου 2026

Ένα τεράστιο πρόβλημα με λίγη προσοχή

Η υψηλή συχνότητα σεξουαλικής βίας σε πολλές χώρες δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλά επίπεδα ειδησεογραφικής κάλυψης, και η μείωση της κάλυψης παραβλέπει, ή στη χειρότερη περίπτωση αγνοεί, μια βαθιά και απελπιστική ανάγκη του κοινού, σύμφωνα με την έκθεση.

Μία στις εννέα γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί βία από άνδρες τους τελευταίους 12 μήνες και μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Και δεδομένου ότι η παραδοχή ότι έχεις υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είναι δύσκολη και αποτελεί ταμπού, η πραγματικότητα είναι πιθανώς πολύ χειρότερη.

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, οι χώροι και οι μέθοδοι για τη διάπραξη έμφυλης βίας επεκτείνονται και πολλαπλασιάζονται με ανησυχητικό ρυθμό.

Εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια επηρεάζονται από τη διαδικτυακή βία κάθε χρόνο, με έρευνες να υποδεικνύουν ότι έως και το 60% των γυναικών σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αυτό το είδος κακοποίησης λόγω φύλου.

Γραφικό του GuardianΠηγή: Akas (σύστημα παρακολούθησης της κάλυψης ειδήσεων σχετικά με τη μισογυνία σε παγκόσμιο επίπεδο), βάση δεδομένων ειδήσεων Gdelt

Ένα γυναικείο ζήτημα με αντρική φωνή

Όταν καλύπτονται ιστορίες που σχετίζονται με τον μισογυνισμό, κυριαρχούν οι απόψεις και οι γνώμες των ανδρών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι αναφέρονται 1,5 άνδρες για κάθε μία γυναίκα σε ιστορίες σχετικά με τη μισογυνία – ένα χάσμα που αυξάνεται.

Η Σάρα Μαχάρι, από το Global Media Monitoring Project, τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη διαχρονική μελέτη για το φύλο στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, έχει ερευνήσει αυτή την πτυχή της κάλυψης της βίας κατά των γυναικών.

Είπε: «Αυτά τα άρθρα σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζονται και όταν εμφανίζονται, έχουμε δει ότι επικρατεί η ανδρική φωνή. Διαπιστώσαμε ότι από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στα άρθρα [σχετικά με τη βία λόγω φύλου], το 24% ήταν άνδρες σε σύγκριση με το 17% γυναίκες.»

Πρόσθεσε: «Είναι θλιβερό από πολλές απόψεις – όσον αφορά το ποιος μιλάει στα άρθρα, καθώς και τις αφηγήσεις που συνεχίζουν να σεξουαλικοποιούν και να αντικειμενοποιούν τα κορίτσια και τις γυναίκες που είναι επιζώσες αυτής της φρικαλεότητας».

Η «ιδεολογία του φύλου»

Για να κατανοήσουν το επίπεδο της κάλυψης που σχετίζεται με τον μισογυνισμό στις διαδικτυακές ειδήσεις, οι ερευνητές επέλεξαν 12 όρους που σχετίζονται με το ζήτημα, όπως σεξουαλική βία, γυναικοκτονία και βιασμός.

Ενώ τα επίπεδα κάλυψης που ανέφεραν οποιονδήποτε από τους όρους μειώθηκαν, οι αναφορές στην «ιδεολογία του φύλου» – ένας αμφιλεγόμενος όρος που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990 και προωθείται από το παγκόσμιο κίνημα κατά της ισότητας των φύλων – αυξήθηκαν κατά 42 φορές μεταξύ του 2020 και του 2025. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μαχάρια άρχισε να ακούει για πρώτη φορά για τον αντίκτυπο του όρου «ιδεολογία του φύλου» στη Λατινική Αμερική γύρω στο 2010.

«[Χρησιμοποιούνταν] για να κανονικοποιήσει και να διαδώσει τον μισογυνισμό. Έχουμε δει πολιτική ρητορική που υπονομεύει τις γυναίκες και τις ευτελίζει. Το βλέπουμε αυτό σε ηγετικές θέσεις σε ορισμένους κύκλους και όταν συμβαίνει αυτό, φαίνεται να εξαπλώνεται σαν επιδημία».

Ανάγκη για δομικές αλλαγές ευρείας κλίμακας

Η έκθεση πρότεινε λύσεις για τη βελτίωση της κάλυψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Μεταξύ αυτών ήταν η πρόταση να ανατεθεί σε γυναίκες δημοσιογράφους και συντάκτριες η διαμόρφωση της κάλυψης, και να τεθούν τα θύματα και οι επιζώντες της βίας στο επίκεντρο της ιστορίας.

Όταν αναφέρονται σε υποθέσεις υψηλού προφίλ ανδρών που έχουν διαπράξει συστηματική κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών, οι εκδόσεις θα πρέπει να προσφέρουν εξηγήσεις, αποκαλύπτοντας τις βαθιές αιτίες του προβλήματος μέσω της έκθεσης της ανισότητας των φύλων που συμβάλλει στην κατάχρηση εξουσίας, των πατριαρχικών κανόνων και της μισογυνιστικής κουλτούρας, ανέφερε η έκθεση.

Η Ποζέτι, η οποία ηγήθηκε μιας μελέτης για το UN Women σχετικά με την κλιμακούμενη κρίση της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών στη δημόσια ζωή, αναγνώρισε ότι υπήρχαν ορισμένα θετικά παραδείγματα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με τη βία κατά των γυναικών, αλλά δήλωσε ότι απαιτείται αλλαγή ευρείας κλίμακας.

«Συνεχίζει να με ανησυχεί και να με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τον λόγο και τις νόρμες πιο αποτελεσματικά», είπε.

«Μέχρι ο mainstream Τύπος να είναι πλήρως εξοπλισμένος και πρόθυμος να αλλάξει αυτές τις νόρμες, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Economy
inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
17.04.26

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
13.04.26

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
11.04.26

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
10.04.26

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
08.04.26

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Τρελή Στη Σοφίτα» δεν ήταν ποτέ τρελή
05.04.26

«Η Τρελή Στη Σοφίτα» δεν ήταν ποτέ τρελή

Το εμβληματικό φεμινιστικό δοκίμιο «Η Τρελή Στη Σοφίτα» επανεκδίδεται, φωτίζοντας πώς οι γυναίκες συγγραφείς ξαναγράφουν τη θέση τους στη λογοτεχνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για τα θύματα
05.04.26

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για να αποκαλυφθούν όσοι φιμώνουν τα θύματα

«Το τελευταίο πράγμα που ήθελα στη ζωή μου ήταν μια αγωγή, αλλά το έκανα λόγω των εκτεταμένων αντιποίνων που αντιμετώπισα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μπλέικ Λάιβλι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανόνιζε» η Γκισλέιν Μάξγουελ ραντεβού με νεαρές γυναίκες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
02.04.26

«Κανόνιζε» η Γκισλέιν Μάξγουελ ραντεβού με νεαρές γυναίκες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Εmails δείχνουν πως ενδεχομένως η Γκισλέιν Μάξγουελ οργάνωνε συναντήσεις μεταξύ νεαρών γυναικών και του τότε πρίγκιπα Άντριου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο φως μια άγνωστη ανατομία: Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε πλήρως το νευρικό δίκτυο της κλειτορίδας
01.04.26

Στο φως μια άγνωστη ανατομία: Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε πλήρως το νευρικό δίκτυο της κλειτορίδας

Η κλειτορίδα, υπεύθυνη για τη σεξουαλική ευχαρίστηση, είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Τα πολιτισμικά ταμπού γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα έχουν καθυστερήσει την επιστημονική έρευνα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
27.03.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν σπάνε τη σιωπή: Νάρκωση, βιασμοί και ένα δίκτυο ισχυρών που «ήξερε»

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Fuel Pass: Βήμα-βήμα η υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Fuel Pass: Βήμα-βήμα η υποβολή των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς
Αρτοποιοί 18.04.26

«Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Κατερίνα Ροββά
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Ακαδημία Πλάτωνος 18.04.26

Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου - Λυπηρή χαρακτήρισαν την απόφαση οι συνήγοροι

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Ελλάδα 18.04.26

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies