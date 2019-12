Ιαπωνικό δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα πως ένας γνωστός δημοσιογράφος της ιαπωνικής τηλεόρασης πρέπει να αποζημιώσει με σχεδόν 27.000 ευρώ μια δημοσιογράφο που τον κατηγορεί για βιασμό.

Η απόφαση εναντίον του Νοριγιούκι Γιαμαγκούτσι, η οποία δικαίωσε την δημοσιογράφο Σιόρι Ίτο, προκάλεσε τον ενθουσιασμό ακτιβιστριών για τα δικαιώματα των γυναικών σε μια χώρα όπου τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων συνήθως παραμένουν σιωπηλά.

Έξω από το δικαστήριο η Ίτο, η οποία είναι γνωστό πρόσωπο του κινήματος #MeToo της Ιαπωνίας, δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς απευθυνόταν από μεγάφωνο στους δημοσιογράφους και στους υποστηρικτές της.

«Είμαι τόσο χαρούμενη. Δεν έχει τελειώσει. Τώρα θα πρέπει να διαχειριστώ πώς θα επουλώσω τις πληγές μου», δήλωσε η 30χρονη, η οποία διεκδικούσε αποζημίωση 90.000 ευρώ για ψυχική οδύνη.

Οι εισαγγελείς είχαν κρίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να εκδικαστεί η υπόθεση σε ποινικό δικαστήριο και έτσι η Ίτο προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια.

Το 2017 η γυναίκα πήρε την σπάνια για τα δεδομένα της χώρας της απόφαση να δημοσιοποιήσει την υπόθεση κατηγορώντας τον 53χρονο Γιαμαγκούτσι, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ιαπωνικής τηλεόρασης με διασυνδέσεις με τον πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, ότι την βίασε σε συνάντησή τους για ποτό που είχε πραγματοποιηθεί για να συζητήσουν μια θέση εργασίας που θα της προσέφερε.

VIDEO: 🇯🇵 A Tokyo court has awarded 3.3 million yen ($30,000) in damages to journalist Shiori Ito, who accused a former TV reporter of rape in one of the most high-profile cases of the #MeToo movement in Japan pic.twitter.com/HgNh6vgFFY

— AFP news agency (@AFP) December 18, 2019