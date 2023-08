Διαδηλωτές της Greenpeace κάλυψαν την ιδιωτική κατοικία του βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ με μαύρο ύφασμα για να διαμαρτυρηθούν για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησής του, ανακοίνωσε σήμερα η οικολογική οργάνωση, ενώ ο Σούνακ τόνισε πως δεν θα απολογηθεί για την πολιτική του.

Σε φωτογραφία, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα μηνυμάτων X, πρώην Twitter, από την οργάνωση της Greenpeace στο Ηνωμένο Βασίλειο εικονίζονται τέσσερις διαδηλωτές πάνω στη στέγη της κατοικίας να την καλύπτουν με μαύρο ύφασμα, ενώ δύο άλλοι κρατούν ένα πανό που γράφει «Ρίσι Σούνακ – Πετρελαϊκά κέρδη ή το μέλλον μας;».

Ο Σούνακ είχε δηλώσει χθες, Τετάρτη, πως επρόκειτο να αναχωρήσει το ίδιο βράδυ για διακοπές.

Greenpeace activists have covered Rishi Sunak’s £2m mansion in oil-black fabric after climbing on to the roof of the property in Yorkshire.

Mr Sunak was not in his mansion at the time of this morning’s protest.

