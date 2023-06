Ακτιβιστές της οργάνωσης Just Stop Oil επιτέθηκαν σήμερα στην έδρα της TotalEnergies στο Λονδίνο, ρίχνοντας πορτοκαλί και μαύρη μπογιά, για να καταγγείλουν μεγάλο πετρελαϊκό έργο της γαλλικής επιχείρησης στην Ουγκάντα.

Η Just Stop Oil διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι επρόκειτο για μια πράξη «αντίστασης στην συνεχή συμμετοχή της επιχείρησης στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της κατασκευής του πετρελαιαγωγού EACOP (Αγωγός Αργού Πετρελαίου της Ανατολικής Αφρικής).

Η οργάνωση ζητεί την αναστολή του κολοσσιαίου αυτού έργου για τον πετρελαιαγωγό μήκους 1.500 μέτρων που εκτείνεται ως τις ακτές της Τανζανίας, διασχίζοντας πολλούς προστατευόμενους οικοτόπους.

Αυτό το έργο έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν της αμφιλεγόμενης επιλογής της TotalEnergies να συνεχίσει τις επενδύσεις της στα ορυκτά καύσιμα παρά την κλιματική κρίση και σε σύμβολο της εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης του αγώνα κατά του πετρελαίου.

