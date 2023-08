Εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη, καθώς ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, και αξιωματικούς του ουκρανικού στρατού (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες κατέπεσαν συντρίμμια UAVs στην κεντρική συνοικία Σολομιάνσκι και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται ήδη επιτόπου.

LARGE EXPLOSIONS IN KYIV 🇺🇦

⚡️⚡️ The 🇷🇺 has sent an estimated 30 🇮🇷 Iran-made drones towards Kyiv.

Typically, the rounds of drone are precursors to missile strikes.

Fortunately, as the video shows: 🇺🇦 is becoming better at striking-down the terrorists regimes’ toys. pic.twitter.com/mHY2QYjb3Q

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 2, 2023