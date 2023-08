Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβα της Μόσχας έκλεισε προσωρινά για βραχύ χρονικό διάστημα τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, προτού αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Το Βνούκοβα έκλεισε προσωρινά για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, αεροσκάφη εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας, προτού ενημερώσουν πως αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία του.

BREAKING:

A Ukrainian drone just hit that same skyscraper in Central Moscow that was also hit on July 29th.

The skyscraper houses offices used by Russia’s Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media.

The war has boomeranged to Moscow pic.twitter.com/djbKhyc4lL

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 1, 2023