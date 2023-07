Επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη διάρκεια της νύχτας είχε στόχο αστυνομικό τμήμα στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν μέσα στη νύχτα στην περιοχή του Τρουμπτσέφσκι», έγραψε ο Μπογκομάζ στην πλατφόρμα Telegram. «Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής αυτής. Δεν υπήρξαν θύματα», διευκρίνισε προσθέτοντας πως υπέστησαν ζημιές τα παράθυρα και η στέγη του κτιρίου.

Οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σ’ αυτή τη ρωσική περιφέρεια καθώς και στην ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, με φόντο την αντεπίθεση του Κιέβου που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου.

ANOTHER SERIES OF ATTACKS IN 🇷🇺

Hours ago, Russia 🇷🇺 claims that there were a series of drone strikes in Bryansk, Rostov, and Crimea (a temporarily occupied territory of Ukraine 🇺🇦).

Starting a war has consequences:

The war is moving to Russia 🇷🇺. pic.twitter.com/tqFeotzI8v

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 30, 2023